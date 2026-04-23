Sport

DJI dai cieli alle e‑bike, così il colosso dei droni vuole cambiare il mercato

Il leader mondiale dei droni entra nel settore della pedalata assistita con un sistema motore proprietario destinato a cambiare gli equilibri del mercato

di Gianluca Pascutti - 23 Aprile 2026

DJI è oggi uno dei nomi più riconoscibili al mondo quando si parla di droni civili e professionali, ma la sua storia parte in modo molto più semplice. L’azienda nasce nel 2006 a Shenzhen, in Cina, su iniziativa di Frank Wang (Wang Tao), allora giovane studente appassionato di aeromodellismo e sistemi di controllo di volo. Dai primi prototipi sviluppati in ambito universitario, DJIha costruito in pochi anni una struttura industriale completa, con centri di ricerca, produzione e sedi commerciali in diversi Paesi. Oggi è considerata il principale produttore globale di droni per uso civile, con una quota di mercato molto elevata nel segmento consumer e professionale.

Perché DJI entra nel mercato delle e‑bike

L’ingresso di DJI nel mondo delle e‑bike non è un salto nel buio, ma una mossa coerente con le competenze che l’azienda ha sviluppato in quasi due decenni. Motori elettrici compatti, gestione avanzata delle batterie, sensori, software di controllo, integrazione tra hardware e app, sono esattamente gli elementi che ritroviamo tanto nei droni quanto nei moderni sistemi di assistenza alla pedalata. Per questo DJI ha annunciato un proprio sistema di propulsione per biciclette elettriche, denominato Avinox, pensato per essere il cuore tecnologico delle e‑bike di diversi marchi. L’obiettivo dichiarato è portare nel settore ciclistico lo stesso livello di integrazione e controllo che ha reso i droni DJI uno standard di riferimento.

Cosa sappiamo del sistema Avinox di DJI

Il sistema Avinox di DJI è concepito come una piattaforma completa per e‑bike, che combina motore elettrico, batteria, elettronica di gestione e interfaccia utente. L’idea non è limitarsi a fornire un singolo componente, ma offrire ai costruttori di biciclette un pacchetto integrato, in cui hardware e software siano progettati per lavorare insieme. Questo approccio è in linea con la filosofia che DJI ha applicato ai droni. Le informazioni ufficiali indicano che il sistema è pensato per coprire diversi utilizzi, dalle bici urbane ai modelli più sportivi, con modalità di assistenza configurabili e gestione intelligente dell’energia.

Il mercato delle e‑bike e lo spazio per un nuovo attore

Il mercato delle e‑bike è uno dei segmenti più dinamici della mobilità leggera a livello globale. In Europa e in Asia le vendite sono in crescita da anni, spinte sia dall’uso urbano sia dal cicloturismo e dalla mountain bike elettrica. In questo scenario, il settore dei motori e dei sistemi di assistenza è dominato da pochi grandi nomi, ma resta aperto a soluzioni innovative, soprattutto quando arrivano da aziende con una forte base tecnologica. DJI entra quindi in un mercato già competitivo, ma lo fa con un bagaglio di esperienza industriale, capacità di ricerca e riconoscibilità del marchio che possono incidere sugli equilibri esistenti.

Dal cielo all’asfalto, cosa può cambiare con DJI nelle e‑bike

Per i costruttori di biciclette significa avere un nuovo fornitore potenziale di sistemi completi, con un forte know‑how su elettronica, sensori e gestione dell’energia. Per il mercato, significa l’ingresso di un attore abituato a innovare rapidamente e a definire standard tecnologici. Dal 2006 a oggi DJI ha trasformato il settore dei droni civili, il suo debutto nelle e‑bike apre una nuova fase in cui il confine tra mobilità, elettronica di consumo e alta tecnologia diventa ancora più sottile.