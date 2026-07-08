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Domenica 12 luglio la festa della Candidatura di Viterbo e Tuscia alla Capitale Europea della Cultura 2033

di Italpress - 8 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – È partito il conto alla rovescia verso la prossima tappa di Viterbo e Tuscia Capitale Europea della Cultura 2033: la Festa della Candidatura, in programma domenica 12 luglio, dalle 16 alle 21, al Teatro dell’Unione e nel centro cittadino. Un programma appassionante e inedito, dove idee, musica, teatro, danza, cinema e mostre s’incontreranno e contamineranno.

Un pomeriggio che vedrà protagoniste molte delle principali realtà culturali del territorio, col coordinamento artistico del vicesindaco e assessore alla Capitale Europea della Cultura, Alfonso Antoniozzi. Sul palco e negli spazi del Teatro dell’Unione (inclusi foyer, ridotto e palchetti, che si animeranno come una vera e propria cittadella della cultura) si susseguiranno gli interventi artistici curati ad hoc da Compagnia Teatrale Tetraedro, Associazione XXI Secolo, Festival Barocco, Immagini dal Sud del Mondo, TWAIN Centro Produzione Danza, JazzUp.

Vi sarà spazio anche per un talk, con la partecipazione di Consorzio Teatro Tuscia, ACTL Lazio e Archeoares. Alle 19.30, negli scavi archeologici del Palazzo di Federico II, la danza contemporanea di Diletta Bindi e la musica techno di Andrea Benedetti dialogheranno in SEGNI, evento originale prodotto e curato da Medioera.

La Festa della Candidatura è il segno concreto di una comunità che riconosce nella cultura uno strumento di partecipazione, crescita e visione per il futuro, valorizzando il patrimonio di competenze, esperienze e creatività di un intero territorio. Una visione sinergica testimoniata anche dall’adesione di Confcommercio Lazio Nord e Confcommercio Cultura Italia al percorso di candidatura di Viterbo e Tuscia. Ieri, alle 18.00, infatti, nella cornice unica del Sacro Bosco di Bomarzo, la sindaca Chiara Frontini e il presidente di Confcommercio Lazio Nord, Leonardo Tosti, hanno ufficializzato l’alleanza, nell’evento intitolato “Viterbo 2033. Città, Territorio, Visione Europea”.

Nel corso della serata, è stato presentato il Coordinamento Impresa Cultura – Confcommercio Lazio Nord, nato con l’obiettivo di promuovere il dialogo tra cultura e sistema economico e contribuire alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio, quale leva di sviluppo e crescita per la comunità. Tra gli esperti che hanno animato il confronto d’idee, anche il presidente di Cultura Italia Confcommercio ed ex soprintendente del Teatro alla Scala e della Fondazione Biennale di Venezia, Carlo Fontana.

La sindaca Chiara Frontini ha commentato così l’adesione di Confcommercio Lazio Nord, che si aggiunge a quelle delle più importanti istituzioni del territorio e al sostegno corale dei Comuni della Tuscia Viterbese: “L’alleanza tra istituzioni, cultura e imprese è una condizione essenziale per costruire assieme una nuova visione europea per il nostro futuro, che si traduca in azioni e impatti concreti sul territorio. Come amministrazione, abbiamo deciso di alzare l’asticella, puntando ambiziosamente a questa candidatura. E la risposta che stiamo ottenendo dal territorio è straordinariamente unitaria e convinta”.

-Foto Ufficio Stampa-

(ITALPRESS).