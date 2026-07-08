Meeting, Scholz: società esca da estrema polarizzazione

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Presentazione della 47esima edizione

di Askanews - 9 Luglio 2026

Roma, 8 lug. (askanews) – Il Meeting vuole dare un messaggio che vada contro l’estrema polarizzazione in atto nella nostra società. Lo ha detto il presidente del Meeting, Bernhard Scholz a margine della presentazione della 47esima edizione del Meeting per l’amicizia tra i popoli che si svolgerà a Rimini dal 21 al 26 agosto.

Il segnale che vogliamo dare, ha detto Scholz, è quello “uscire da una estrema polarizzazione, dobbiamo essere coscienti che i problemi sono importanti, che c’è la tendenza terribile alla semplificazione, agli slogan, alle contrapposizioni dove io mi chiudo nel mio pensiero e non parlo più con l’altro. Queste tendenze ci sono, dobbiamo superarle e io sono molto grato che il Meeting possa rendere presente che è possibile confrontarsi in un modo sereno, sincero uscendo da contrapposizioni che non aiutano nessuno”.