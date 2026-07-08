Meeting, Albano: politica può guidare attraverso economia sociale

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Presentata la 47esima edizione, a Rimini dal 21 al 26 agosto

di Askanews - 9 Luglio 2026

Roma, 8 lug. (askanews) – I temi dell’economia sociale devono essere guida dell’azione politica e questo governo ne è consapevole. Lo ha detto il sottosegretario all’Economia e alle finanze, Lucia Albano a margine della presentazione della 47esima edizione del Meeting per l’amicizia tra i popoli che si svolgerà a Rimini dal 21 al 26 agosto.

“Il tema (del Meeting ndr) ‘l’amor che muove il sole e l’altra stelle – ha affermato Albano – è un movimento che richiede una direzione, la politica può dare questa direzione e la può dare anche attraverso l’ascolto e l’attenzione ai temi dell’economia sociale. Proprio qualche giorno fa è stato approvato in consiglio dei ministri il piano sull’economia sociale, che ho seguito al ministero dell’Economia, per guardare l’economia anche dal punto di vista della centralità della persona, così come il piano casa e così come altre azioni che abbiamo fatto. Comunque ciò che è interessante è che questo diventa una domanda per ciascuno di noi, anche e soprattutto per chi ha delle responsabilità di governo”.