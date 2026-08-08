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Dop, Igp, Doc e produzioni certificate: dalla Regione Emilia-Romagna 6 milioni di euro per promuovere le eccellenze agroalimentari

di Italpress - 8 Agosto 2026

BOLOGNA (ITALPRESS) – Rafforzare la promozione delle produzioni agroalimentari di qualità dell’Emilia-Romagna e sostenerne la presenza sui mercati nazionali e internazionali. È questo l’obiettivo del bando “Promozione dei prodotti di qualità”, finanziato nell’ambito del Piano strategico della Pac, con cui la Regione mette a disposizione quasi 6 milioni di euro per finanziare 23 progetti presentati da consorzi di tutela, associazioni ed enti rappresentativi delle produzioni certificate regionali. Risorse che consentiranno di attivare investimenti per oltre 8,48 milioni di euro.

La graduatoria finanzia tutte e 23 le domande risultate ammissibili grazie all’incremento della dotazione finanziaria disposto dalla Regione, passata da 5 a 5,964 milioni di euro, a favore di progetti dedicati alla promozione di alcune delle principali eccellenze agroalimentari dell’Emilia-Romagna: dal Parmigiano Reggiano al Prosciutto di Parma, dagli Aceti balsamici di Modena allo Zampone e Cotechino Modena Igp, dalla Mortadella Bologna ai Salumi Dop piacentini, fino ai vini regionali, all’Anguria reggiana Igp, alla Pesca e nettarina di Romagna Igp, alla Patata di Bologna Dop e all’Asparago verde di Altedo Igp, oltre a iniziative dedicate alla valorizzazione del paniere agroalimentare regionale e di altre produzioni certificate.

“Le produzioni Dop, Igp, Doc e certificate rappresentano uno dei punti di forza dell’agroalimentare emiliano-romagnolo e un patrimonio economico, culturale e identitario che tutto il mondo ci riconosce – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura e all’Agroalimentare, Alessio Mammi -. Per continuare a crescere non basta produrre qualità: è fondamentale anche farla conoscere, consolidarne la presenza sui mercati nazionali e internazionali e accompagnare le imprese nell’apertura di nuove opportunità commerciali. Per questo abbiamo scelto di aumentare la dotazione finanziaria del bando, così da finanziare tutti i progetti risultati ammissibili e dare una risposta concreta al sistema delle produzioni certificate dell’Emilia-Romagna. Con questo bando rafforziamo la competitività delle nostre filiere, sosteniamo il reddito dei produttori e valorizziamo ulteriormente il patrimonio rappresentato dalle indicazioni geografiche, in un contesto internazionale segnato da tensioni commerciali, dall’incertezza dei mercati e dalla necessità di diversificare sempre di più i mercati di sbocco. Promuovere le eccellenze dell’Emilia-Romagna significa sostenere il lavoro di migliaia di imprese agricole e agroalimentari e contribuire alla crescita di tutto il nostro territorio”.

La graduatoria dell’intervento SRG10 “Promozione dei prodotti di qualità” comprende 23 progetti, per un investimento complessivo di 8.484.572,57 euro e un contributo pubblico di 5.939.200,80 euro. Grazie all’incremento della dotazione finanziaria disposto dalla Regione, tutte le domande risultate ammissibili sono state finanziate. I beneficiari sono il Consorzio del formaggio Parmigiano-Reggiano per la promozione del Parmigiano Reggiano, il Consorzio del Prosciutto di Parma per la promozione del Prosciutto di Parma, il Consorzio tutela Aceto balsamico di Modena per la promozione dell’Aceto balsamico di Modena, il Consorzio tutela Aceto balsamico tradizionale di Modena per la promozione dell’Aceto balsamico tradizionale di Modena, il Consorzio Italiano tutela Mortadella Bologna per la promozione della Mortadella Bologna, il Consorzio Zampone e Cotechino Modena Igp per la promozione dello Zampone e Cotechino Modena Igp, il Consorzio Salumi Dop piacentini per la promozione dei Salumi Dop piacentini, il Consorzio Cacciatore italiano per la promozione del Cacciatore italiano.

Ancora, il Consorzio tutela Lambrusco e i Custodi del Lambrusco per la promozione del Lambrusco, il Consorzio Vini di Romagna, il Consorzio tutela vini Doc Bosco Eliceo e il Consorzio Volontario per la tutela dei vini dei Colli di Parma per la promozione delle rispettive produzioni vitivinicole, il Consorzio di tutela dell’Anguria reggiana Igp, il Consorzio di tutela Pesca e nettarina di Romagna Igp, il Consorzio tutela Patata di Bologna Dop e il Consorzio di tutela dell’Asparago verde di Altedo Igp. Finanziati anche i progetti presentati dal Consorzio Emilia-Romagna, dall’Enoteca regionale Emilia-Romagna, da Brisighella anima dei tre colli, dall’Associazione Modigliana-Stella dell’Appennino, da Castelvetro di Modena Valorizzazione integrata territorio ambiente e dalla Cantina Sociale di Cesena per la valorizzazione del paniere agroalimentare regionale e delle produzioni territoriali.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).