Drake e il blocco di ghiaccio a Toronto, arrivano i vigili del fuoco

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Per sciogliere l’installazione di lancio del nuovo album

di Askanews - 23 Aprile 2026

Toronto, 23 apr. (askanews) – Sono arrivati i vigili del fuoco a Toronto, in Canada, per sciogliere il grande blocco di ghiaccio che attirava l’attenzione di troppi fan. La grande installazione era una trovata del rapper Drake per promuovere il suo prossimo album.

La star canadese aveva annunciato che al suo interno era nascosta la data di uscita del disco, “The Iceman”. Troppe persone, hanno spiegato i vigili del fuoco, hanno provato a sciogliere il ghiaccio utilizzando liquidi infiammabili e fiamme, creando un problema di sicurezza e spingendo la sindaca Olivia Chow a chiedere il loro intervento. Sono arrivate le squadre per porre fine al problema, e all’opera misteriosa, sciogliendola. In ogni caso il mistero è stato svelato: l’album uscirà il 15 maggio.