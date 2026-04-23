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Valigie pronte? Perché l’Italia del turismo ha smesso di prenotare?

La psicosi da jet fuel svuota gli aeroporti. L'elenco dei Paesi dove (non) andremo

di Giorgio Brescia - 23 Aprile 2026

Valigie pronte ma cuore sospeso: perché l’Italia del turismo ha smesso di prenotare? C’è un’ombra inquietante che si allunga sulle prossime vacanze degli italiani, e non ha nulla a che vedere con il meteo.

Agenzie viaggi: stima “crescita zero”

Lo scenario descritto dall’ultimo Osservatorio Aidit, una doccia fredda. Il mercato del turismo organizzato è scivolato in una fase di contrazione strutturata. Se fino a un mese fa si parlava di incertezza, oggi i numeri dicono altro: il 94,3% delle agenzie registra un calo.

E, per la prima volta nella storia recente, la stima di crescita per il 2026 è ferma a uno zero assoluto.

La “psicosi” da jet fuel: l’allarme che svuota gli aeroporti

Il dato più sorprendente e, per certi versi, paradossale, riguarda ciò che spaventa davvero il viaggiatore. Non sono i conflitti (30,4%) né il carovita (15,7%) a frenare le prenotazioni, ma la disinformazione sul carburante aereo. Il 53% dei clienti è terrorizzato dall’allarme “jet fuel”.

“Non siamo di fronte a una mancanza di voglia di viaggiare, ma a una profonda crisi di fiducia,” spiega Domenico Pellegrino, presidente di Aidit Federturismo Confindustria.

Il risultato? Un cliente confuso che, invece di sognare spiagge esotiche, entra in agenzia con logica “difensiva”, cercando garanzie e consulenze infinite prima di premere il tasto “prenota”.

La nuova mappa del mondo: dove (non) andremo

L’inquietudine sta ridisegnando i confini delle nostre vacanze. Mentre il Medio Oriente è di fatto sparito dai radar, crollano anche mete storiche come l’Egitto (-45%) e la Turchia (-37,8%).

Sorprende il dato sugli Usa, una volta regina dei desideri italiani, che oggi resta incredibilmente sottotono.

Dove si rifugiano i viaggiatori del Bel Paese? La parola d’ordine è stabilità percepita. Italia al 57,7%, il ritorno al Bel Paese come porto sicuro.

Europa Short Break al 18,1%: viaggi brevi, vicini e sotto controllo.

Crociere al 12,9%: la bolla rassicurante dove tutto è organizzato.

Il settore prova a resistere

Cosa fare? Le agenzie di viaggio oggi non vendono più solo biglietti, ma rassicurazioni, per continuare ad essere il “partner” dell’Italia del turismo. E vogliono resistere, per essere l’ultimo baluardo contro le fake news che stanno paralizzando il settore.