Economia

Tonno rosso: la filiera cresce tra Campania e Sicilia

Quello che per decenni è stato un comparto frammentato, oggi si compatta sotto il segno dell'OP Tonnieri Italiani

di Angelo Vitale - 23 Aprile 2026

L’oro del Mediterraneo: la nuova strategia industriale del tonno rosso tra Campania e Sicilia.

Tonno rosso: strategie a cavallo di due regioni

Il settore della pesca italiana sta vivendo una metamorfosi radicale. Quello che per decenni è stato un comparto frammentato, oggi si compatta sotto il segno dell’OP Tonnieri Italiani. E dà vita, tra Sicilia e Campania, a un modello di filiera integrata che promette di rivoluzionare il mercato del tonno rosso.

L’obiettivo è chiaro: trasformare l’Italia da semplice fornitore di materia prima a leader della trasformazione e della commercializzazione premium.

La strategia: trattenere il valore in Italia

La vera rivoluzione risiede nel superamento della storica “fuga di valore”. Per anni, gran parte del tonno pescato nei nostri mari è stato trasferito all’estero per le fasi di ingrasso e lavorazione. La nuova strategia consortile punta a invertire questa rotta attraverso tre pilastri:

Un assetto consortile

L’unione delle flotte campane e siciliane permette di gestire volumi critici e di negoziare direttamente con i grandi buyer internazionali.

in più, una autonomia produttiva. È in fase autorizzativa il primo grande impianto di ingrasso nazionale. una infrastruttura che permetterà di controllare l’intero ciclo di vita del prodotto, massimizzando i margini di profitto che oggi vengono generati fuori dai confini italiani.

La certificazione d’origine

Il passaggio verso un marchio di qualità e un disciplinare rigoroso servirà a differenziare il prodotto mediterraneo dalla concorrenza globale, puntando tutto su sicurezza alimentare e sostenibilità.

Le opportunità di mercato verso il 2027

Le attese degli operatori puntano dritte al canale Horeca di lusso e ai segmenti premium europei. Con una proiezione operativa fissata al 2027, il consorzio mira a posizionare il tonno rosso non solo come alimento, ma come asset strategico della “blue economy”.

Gli asset

La tracciabilità totale, con l’implementazione di sistemi proprietari per monitorare ogni fase, dalla cattura alla tavola, risponde alla crescente domanda di trasparenza del consumatore moderno.

La diversificazione. L’integrazione permetterà di bilanciare l’offerta tra prodotto fresco e congelato di alta qualità, garantendo forniture costanti ai mercati internazionali durante tutto l’anno.

Un nuovo orizzonte per la pesca italiana

L’integrazione tra le competenze degli armatori e il supporto istituzionale (Masaf e Regioni) sta creando un ecosistema capace di intercettare i fondi europei per la transizione ecologica.

Non si parla più di una sfida locale, ma di un piano industriale nazionale che vede nel tonno rosso la punta di diamante per la competitività dell’Italia nei mari del mondo.