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Malpensa, il Tar rigetta i ricorsi: sì all’intitolazione a Berlusconi

Le ragioni della decisione dei giudici amministrativi. Esulta Salvini, soddisfazione Enac

di Paolo Diacono - 23 Aprile 2026

L’aeroporto di Milano Malpensa sarà intitolato a Silvio Berlusconi, il Tar rigetta il ricorso. Ora il percorso è veramente giunto al termine o, come dice l’Enac in una nota, si è “consolidato”. I giudici del tribunale amministrativo regionale della Lombardia hanno sbattuto la porta in faccia a Beppe Sala, sindaco di Milano e alla lega varesotta degli (altri) comuni che avevano presentato ricorso contro la decisione del consiglio regionale lombardo. Il Cav vola, gli altri restano a terra. Come sempre.

Berlusconi, partita chiusa: sì all’intitolazione di Malpensa

Gli arzigogoli presentati dagli uffici legali comunali lamentavano una presunta “invasione” di campo. La toponomastica, asserivano i ricorrenti, è roba che compete ai Comuni. Niente affatto, hanno stabilito i giudici del Tar. Gli aeroporti hanno una funzione extralocale, legata a interessi nazionali e internazionali, e sfuggono quindi alla disciplina ordinaria della toponomastica. Gioco, partita, incontro. Silvio Berlusconi potrà avere intitolato l’aeroporto di Malpensa.

Salvini esulta, l’Enac pure

“È la vittoria del buonsenso, un omaggio a un protagonista assoluto del nostro Paese. Berlusconi è un grande italiano” dice in una nota il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Matteo Salvini. “Esprimo soddisfazione per la decisione del TAR che consolida la delibera Enac, approvata anche dal Vicepremier e Ministro Matteo Salvini, e il quadro normativo che attribuisce all’Enac e al Ministero competente, la titolarità delle scelte relative alla denominazione degli aeroporti”, ha detto il presidente Enac Pierluigi Di Palma.