Droni in Italia: il mercato piccolo che può fare la rivoluzione
L’Italia, pur con numeri minori rispetto a Paesi come Stati Uniti e Cina, ha il potenziale per diventare un hub europeo di innovazione in questo settore
Il mercato dei droni in Italia vale oggi solo 160 milioni di euro, ma le prospettive di mercato sono enormi. Quasi l’80% delle aziende del settore prevede una crescita rapida nei prossimi tre anni. Secondo l’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano, l’Italia è pronta a entrare in una nuova era della mobilità aerea.
Solo il 16% dei progetti è operativo
A livello mondiale, solo uno su sei progetti droni funziona davvero nella vita quotidiana di imprese e pubbliche amministrazioni. Questo mostra quanto il settore possa ancora espandersi. Droni e tecnologie correlate promettono efficienza logistica, monitoraggio ambientale e servizi pubblici più rapidi e sicuri.
Applicazioni concrete e opportunità
I droni si usano in agricoltura di precisione, sorveglianza urbana, consegne e gestione emergenze: un mercato che cresce in Italia. L’Italia dispone di un ecosistema di ricerca avanzato, con università e centri tecnologici pronti a sviluppare nuovi progetti. Gli investimenti in software, sensori e sicurezza digitale sono il fattore chiave per far decollare il settore.
Ostacoli e criticità
Non mancano sfide: normative complesse, costi elevati e pochi operatori qualificati rallentano la diffusione. La maggior parte dei progetti resta sperimentale. Standard di sicurezza, formazione specializzata e infrastrutture digitali sono indispensabili per far crescere il mercato in modo sostenibile.
Scenario globale e futuro italiano
Il mercato globale dei droni cresce rapidamente, trainato da logistica, agritech e sicurezza pubblica. L’Italia, pur piccolo rispetto a Paesi come Stati Uniti e Cina, ha il potenziale per diventare un hub europeo di innovazione, grazie a centri di ricerca come il Politecnico di Milano e a fiere di settore come Drone Italy, che presenteranno i dati aggiornati 2025 il 24 febbraio a Milano.
