Attualità

Droni in Italia: il mercato piccolo che può fare la rivoluzione

L’Italia, pur con numeri minori rispetto a Paesi come Stati Uniti e Cina, ha il potenziale per diventare un hub europeo di innovazione in questo settore

di Angelo Vitale - 5 Febbraio 2026

Il mercato dei droni in Italia vale oggi solo 160 milioni di euro, ma le prospettive di mercato sono enormi. Quasi l’80% delle aziende del settore prevede una crescita rapida nei prossimi tre anni. Secondo l’Osservatorio Droni e Mobilità Aerea Avanzata del Politecnico di Milano, l’Italia è pronta a entrare in una nuova era della mobilità aerea.

Solo il 16% dei progetti è operativo

A livello mondiale, solo uno su sei progetti droni funziona davvero nella vita quotidiana di imprese e pubbliche amministrazioni. Questo mostra quanto il settore possa ancora espandersi. Droni e tecnologie correlate promettono efficienza logistica, monitoraggio ambientale e servizi pubblici più rapidi e sicuri.

Applicazioni concrete e opportunità

I droni si usano in agricoltura di precisione, sorveglianza urbana, consegne e gestione emergenze: un mercato che cresce in Italia. L’Italia dispone di un ecosistema di ricerca avanzato, con università e centri tecnologici pronti a sviluppare nuovi progetti. Gli investimenti in software, sensori e sicurezza digitale sono il fattore chiave per far decollare il settore.

Ostacoli e criticità

Non mancano sfide: normative complesse, costi elevati e pochi operatori qualificati rallentano la diffusione. La maggior parte dei progetti resta sperimentale. Standard di sicurezza, formazione specializzata e infrastrutture digitali sono indispensabili per far crescere il mercato in modo sostenibile.

Scenario globale e futuro italiano

Il mercato globale dei droni cresce rapidamente, trainato da logistica, agritech e sicurezza pubblica. L’Italia, pur piccolo rispetto a Paesi come Stati Uniti e Cina, ha il potenziale per diventare un hub europeo di innovazione, grazie a centri di ricerca come il Politecnico di Milano e a fiere di settore come Drone Italy, che presenteranno i dati aggiornati 2025 il 24 febbraio a Milano.

