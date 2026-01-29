Sport

Roma, Dybala infortunato salta con il Panathinaikos

di Francesca Petrosillo - 29 Gennaio 2026

La Roma dovrà rinunciare a Paulo Dybala per la delicata trasferta europea contro il Panathinaikos, valida per l’ultima giornata del girone unico di Europa League. La gara, in programma questa sera ad Atene, è fondamentale per i giallorossi, che si giocano il possibile accesso diretto agli ottavi di finale della competizione. L’assenza dell’attaccante argentino rappresenta quindi una perdita pesante sia dal punto di vista tecnico che mentale.

Dybala out contro il Panathinaikos: cosa è successo

Paulo Dybala è fermo a causa di una contusione al ginocchio rimediata nel match di campionato disputato domenica scorsa contro il Milan. In quella circostanza, l’argentino aveva subito un colpo che inizialmente non aveva fatto scattare particolari allarmi. Lo staff medico e tecnico aveva infatti valutato la situazione come gestibile, consentendo al giocatore di proseguire con il lavoro settimanale.

Tuttavia, nel corso dell’allenamento di mercoledì, la Joya ha avvertito un dolore più intenso al ginocchio, tanto da costringere lo staff a interrompere la seduta. Il fastidio ha spinto la Roma ad adottare un approccio prudente, evitando qualsiasi rischio inutile in vista di una stagione ancora lunga e ricca di impegni decisivi tra campionato ed Europa League.

Dybala infortunio ginocchio: esami strumentali e timore per il menisco

Nella mattinata di giovedì, Dybala è stato visitato dallo staff medico giallorosso, che ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per la sfida contro il Panathinaikos. La scelta è stata dettata dalla volontà di tutelare il giocatore e di approfondire la natura dell’infortunio. Venerdì l’attaccante argentino si sottoporrà a esami strumentali, che chiariranno l’entità della contusione e forniranno indicazioni precise sui tempi di recupero.

In casa Roma filtra una certa preoccupazione per un possibile interessamento del menisco, ipotesi che verrà confermata o smentita solo dopo gli accertamenti diagnostici. Al momento non si vogliono fare previsioni affrettate, ma l’attenzione resta alta, vista l’importanza di Dybala nell’economia del gioco giallorosso.

L’assenza della Joya costringerà l’allenatore a rivedere le soluzioni offensive per una partita chiave in Europa League. La Roma dovrà comunque cercare il risultato per centrare il passaggio diretto agli ottavi, mentre tifosi e società attendono aggiornamenti rassicuranti sulle condizioni del numero 21 in vista dei prossimi impegni stagionali.

