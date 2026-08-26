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E’ morto Tim Curry, l’attore celebre per “The Rocky Horror Picture Show” e “It” aveva 80 anni

di Italpress - 26 Agosto 2026

LOS ANGELES (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Mondo del cinema in lutto per la scomparsa a 80 anni di Tim Curry, attore britannico noto soprattutto per aver interpretato il Dr. Frank-N-Furter in “The Rocky Horror Picture Show” e il clown Pennywise nell’adattamento del 1990 del romanzo “It” di Stephen King. Curry, colpito da un grave ictus nel 2012, è scomparso nella sua abitazione di Los Angeles, fa sapere “TMZ”.

Curry, che ha iniziato la sua carriera a Hollywood alla fine degli anni ’60, è stato protagonista anche in film quali “Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York”, “Annie”, “Caccia a Ottobre Rosso”, “I Muppet nell’isola del tesoro”, “La famiglia Addams si riunisce” e “Scary Movie 2”. L’ultima apparizione sul grande schermo è stata nel 2010, in “Ladri di cadaveri – Burke & Hare”. Da allora, costretto su una sedia a rotelle, ha lavorato quasi esclusivamente come doppiatore in serie animate.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).