Medvedev virale: “Forse è meglio se mi ritiro…”
Le clamorose parole del tennista russo agli Atp 250
Daniil Medvedev e lo sfogo virale a Winston-Salem: “Meglio il pickleball o il curling che il tennis”.
Medvedev vuole ritirarsi?
Un nuovo capitolo della celebre saga degli sfoghi d’autore di Daniil Medvedev si è consumato sul cemento americano. Il fatto, nel corso della sfida disputata all’ATP 250 di Winston-Salem in North Carolina. Il tennista russo si è reso protagonista di un momento di rabbia e sarcasmo destinato a fare il giro del web.
Stto nel punteggio e visibilmente frustrato per la prestazione contro il giovane americano Martin Damm (che si è poi imposto con il punteggio di 7-5, 6-3), l’ex numero uno del mondo ha approfittato di un cambio di campo per sfogare il proprio nervosismo. Rivolgendosi direttamente all’arbitro di sedia e al suo angolo, Medvedev ha pronunciato in inglese parole chiare ed esplicite.
“Forse dovrei iniziare a giocare a pickleball… Non è troppo tardi. In doppio, magari insieme a Jack Sock. In questo momento qualsiasi altro sport sulla faccia della terra è meglio del tennis. Persino il curling”.
La crisi di risultati prima degli US Open
La decisione di Medvedev di iscriversi all’ultimo momento al torneo di Winston-Salem tramite wild card nasceva dalla necessità di ritrovare ritmo e fiducia sulla superficie dura in vista degli imminenti US Open a New York.
Tuttavia, l’eliminazione al secondo turno ha confermato la fase opaca del campione moscovita, reduce da una serie di prestazioni altalenanti e uscite premature dal circuito.
Un marchio di fabbrica tra rabbia e autoironia
Nonostante l’impatto mediatico delle sue dichiarazioni, non si tratta di un reale annuncio di ritiro dall’attività agonistica. Il riferimento al pickleball (disciplina in fortissima ascesa negli Stati Uniti e intrapresa proprio dall’ex tennista Jack Sock) e al curling rientra nella nota cifra stilistica del tennista russo, abituato a utilizzare l’ironia paradossale come valvola di sfogo per scaricare la tensione nei momenti di crisi sul campo.
La boutade ha rapidamente scatenato le reazioni social degli appassionati e degli addetti ai lavori, trasformando l’ennesima amarezza sportiva di Medvedev in uno dei momenti più virali della stagione sul cemento americano.
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