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El Niño super, cosa sappiamo e quali effetti può avere sul clima globale

Un fenomeno naturale che anno dopo anno preoccupa sempre di più

di Gianluca Pascutti - 9 Aprile 2026

El Niño è una delle oscillazioni climatiche più influenti del pianeta. Quando il Pacifico equatoriale orientale si scalda oltre la norma, l’atmosfera reagisce con una serie di cambiamenti che si propagano in tutto il mondo. Negli ultimi anni gli scienziati osservano segnali che indicano la possibilità di un El Niño strong o addirittura “super”, cioè un episodio caratterizzato da anomalie termiche molto elevate. In un pianeta già più caldo rispetto al passato, un evento di questa intensità può amplificare instabilità e fenomeni estremi.

Perché si parla di un El Niño “super”

Il termine “super” viene utilizzato quando l’anomalia della temperatura superficiale del Pacifico orientale supera soglie particolarmente elevate. Questo riscaldamento modifica la circolazione atmosferica, sposta masse d’aria e altera la distribuzione delle piogge. La combinazione tra oscillazione naturale e riscaldamento globale rende oggi il sistema climatico più reattivo. Ciò che in passato produceva effetti moderati può generare impatti più marcati.

Effetti globali, caldo record e piogge estreme

Un El Niño molto intenso tende a spingere le temperature globali verso nuovi massimi. Il calore rilasciato dall’oceano si somma a quello già intrappolato dai gas serra, creando condizioni favorevoli a ondate di calore più frequenti e durature. Parallelamente, la distribuzione delle piogge cambia. Alcune regioni entrano in una fase di siccità severa, mentre altre sperimentano precipitazioni violente e rischio di alluvioni. Le aree più esposte a siccità sono Australia, Indonesia, parte del Sud America e dell’Africa australe. Al contrario, lungo le coste occidentali del Sud America aumentano le probabilità di piogge intense e fenomeni alluvionali.

Impatto sugli oceani

Il riscaldamento del Pacifico può innescare marine heatwaves su vasta scala, con conseguenze dirette sugli ecosistemi marini. I coralli sono tra gli organismi più vulnerabili, temperature elevate e prolungate possono provocare sbiancamento e perdita di biodiversità. Anche la pesca e le attività costiere risentono delle variazioni nella distribuzione delle specie marine, che si spostano alla ricerca di acque più fresche.

Effetti sull’Europa e sull’Italia

Gli impatti di El Niño sull’Europa non sono mai certi, ma alcuni schemi ricorrenti sono noti. Un episodio forte tende a favorire inverni più miti e umidi sul Mediterraneo, con un aumento della frequenza di perturbazioni atlantiche. In Italia questo può tradursi in temperature invernali sopra la media, precipitazioni più frequenti tra autunno e inverno, maggiore variabilità atmosferica, con alternanza di fasi miti e brevi irruzioni fredde. L’estate successiva a un El Niño intenso, a livello globale, tende a essere più calda, un contesto che può influenzare anche il bacino mediterraneo.

Perché monitorarlo è cruciale

Gli effetti di El Niño non si manifestano immediatamente. Il sistema climatico reagisce con un certo ritardo. Un episodio che si sviluppa nella seconda metà dell’anno può avere il suo impatto massimo nei mesi successivi. Monitorare l’evoluzione del Pacifico permette di anticipare scenari e preparare strategie di adattamento, soprattutto in un contesto in cui gli eventi estremi stanno diventando più frequenti.