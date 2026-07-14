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Sinner trionfa a Wimbledon e anche su radio e tv

di Italpress - 14 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner trionfa sul Central Court di Wimbledon e anche sulle radio e tv italiane: negli ultimi 7 giorni il nome del tennista azzurro è stato infatti citato 1.633 volte, oltre il doppio rispetto alle menzioni ottenute dal suo avversario nella finale, Alexander Zverev (624), che in questa classifica è al settimo posto. Il dato emerge dal monitoraggio sulle principali emittenti televisive e radiofoniche italiane svolto da Mediamonitor.it su tecnologia brevettata da Cedat 85, azienda attiva da oltre 40 anni nella fornitura dei contenuti provenienti dal parlato.

Mediamonitor.it ha raccolto le citazioni relative ai personaggi più nominati dalle principali radio e tv, nel periodo compreso fra lunedì 6 e domenica 12 luglio. Dividono il podio con Sinner Donald Trump (1.581), al centro dell’attenzione per i raid militari ordinati contro l’Iran e per gli scontri con i leader europei durante il vertice Nato di Ankara, e Giorgia Meloni (1.434), inserita da un quotidiano di Teheran nella lista nera di “coloro che dovranno attendere la vendetta della nazione iraniana”.

Gli sviluppi dell’attentato dinamitardo subito da Sigfrido Ranucci a ottobre dell’anno scorso fanno sì che il conduttore di Report ottenga la quarta posizione con 1.045 citazioni, mentre Valter Lavitola, suo amico di lunga data e indagato come presunto mandante dell’attentato, in un complesso intreccio di rapporti personali e risvolti politici, è al sesto posto con 978 menzioni.

Fra Ranucci e Lavitola, in quinta posizione, l’indagine di Mediamonitor.it colloca Ali Khamenei (1.008), l’ex guida spirituale dell’Iran i cui solenni funerali di Stato si sono conclusi il 9 luglio; ottavo posto, alle spalle di Zverev, per Peppino Di Capri (508), l’autore di brani indimenticabili quali Champagne e St. Tropez twist scomparso l’11 luglio. Chiudono la classifica Marine Le Pen (363), che nonostante la condanna in appello per appropriazione indebita di fondi pubblici ha deciso di candidarsi alle elezioni presidenziali francesi del 2027, e Mario Adinolfi (329), il giornalista e leader del Popolo della Famiglia agli arresti domiciliari per truffa aggravata ed evasione fiscale.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).