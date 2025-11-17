Pallonomics

Enel nuovo sponsor del Milan: “Impatto positivo”

L'azienda elettrica e il club rossonero condividono oltre a un rapporto di partnership anche il presidente: Paolo Scaroni

di Maria Graziosi - 17 Novembre 2025

Più energia per il Milan: c’è l’intesa con Enel, l’azienda sarà sponsor del club rossonero. L’annuncio è arrivato in una nota. Enel e Milan hanno deciso di stringere un’intesa “per generare un impatto positivo”. I rapporti tra le due aziende, perché seppur di calcio si parla pur sempre di un’impresa di grandi dimensioni quando ci si riferisce alla società rossonera, si stringono ancora di più. Nella figura di Paolo Scaroni, presidente del Milan dal 2018 nonché presidente dell’azienda energetica da maggio 2023.

Milan e Enel, la nota e l’intesa

“Sostenibilità e centralità delle persone sono alcuni dei valori chiave di questa collaborazione”, fanno sapere le due società. “Facendo leva su sport ed energia come motori di trasformazione, capaci di connettere e valorizzare le comunità, le due realtà intendono generare un impatto positivo, promuovendo comportamenti responsabili e contribuendo a costruire un futuro più consapevole”. E non è tutto: “La sinergia con AC Milan si inserisce nell’ambito della più ampia strategia di investimenti nel calcio del Gruppo elettrico, già al fianco di alcuni dei principali club della Serie A, Enel si conferma così il top player energetico con il maggior numero di partnership nel campionato italiano”.

Non solo Scaroni

La collaborazione tra Milan e Enel “farà il suo debutto ufficiale il prossimo 29 novembre, in occasione della sfida contro la Lazio, e accompagnerà” la squadra “nelle gare in casa di Serie A e Coppa Italia”. Per mister Allegri e i suoi un po’ di luce. Milan ed Enel, oltre al rapporto di partnership, hanno anche altro da condividere. E cioè il presidente. Che è appunto Paolo Scaroni.