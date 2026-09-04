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Ernia, da oggi è disponibile “Dedica”: il nuovo singolo che rende omaggio a Milano

di Italpress - 4 Settembre 2026

MILANO (ITALPRESS) – Ernia torna con “Dedica”, il nuovo singolo disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in radio, accompagnato dal videoclip ufficiale. Il brano, che chiude il capitolo di “Per Soldi e Per Amore”, rende omaggio a Milano, la città che ha accompagnato la crescita umana e artistica di Ernia, trasformandola in una presenza viva, simbolo di ambizione, appartenenza e continua ricerca di sé.

“Dedica è il primo pezzo che io e Charlie Charles abbiamo scritto insieme nel 2023. Per più di tre anni è rimasto in una cartella, ma adesso non c’era pezzo migliore per chiudere il cerchio di “Per Soldi e per Amore”, se non uno dedicato alla mia città”.

-Foto ufficio stampa wordsforyou-

(ITALPRESS).