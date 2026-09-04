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La rotta artica e l’asse sino-russo: una strategia che guarda oltre l’orizzonte

Una rotta stagionale diventa un corridoio strategico

di Ernesto Ferrante - 4 Settembre 2026

La navigazione della Dubai Tower da Ningbo verso l’Europa, lungo la rotta artica che costeggia la Russia settentrionale, non può essere derubricata a semplice cronaca marittima. È il segnale di una strategia che la Cina coltiva da anni con una lucidità che merita attenzione. L’obiettivo è trasformare l’Artico da spazio remoto a corridoio strategico, da margine geografico a leva geopolitica. Il nuovo servizio settimanale annunciato da Sea Legend, con arrivo previsto a Felixstowe il 7 settembre e successivi scali ad Amburgo e Gdynia, rappresenta il primo tassello operativo di una visione che Pechino chiama da tempo Via della Seta Polare.

La rotta artica come nuova leva strategica di Pechino

La Northern Sea Route, accessibile solo nei mesi in cui il ghiaccio si ritira, consente di dimezzare i tempi di percorrenza rispetto al passaggio attraverso Suez e di evitare il Mar Rosso, segnato dagli attacchi degli Houthi. In un contesto in cui la guerra in Medio Oriente ha destabilizzato le rotte tradizionali, la possibilità di aggirare i colli di bottiglia geopolitici diventa un vantaggio competitivo. Ma mentre altri attori globali hanno sperimentato la rotta, Maersk nel 2018, e 23 portacontainer nel 2025 contro i 15 dell’anno precedente, è la Cina a muoversi con una visione sistemica, trasformando un’opzione stagionale in un progetto politico ed economico.

Volumi minimi, ambizione massima

Il traffico artico resta marginale. Le navi Sea Legend trasporteranno meno dello 0,5% del volume settimanale di container diretti dall’Asia orientale all’Europa settentrionale, una quota che su base annua scende sotto lo 0,1%. Ma Pechino non ragiona in termini di percentuali immediate. Pensa in termini di accesso, infrastrutture, presenza. La progressiva riduzione dei ghiacci, accelerata dal cambiamento climatico, apre una finestra che la Cina intende presidiare prima che altri lo facciano.

Il gatekeeping russo e le resistenze occidentali

La rotta artica, tuttavia, non è un corridoio neutrale. È regolata dalla Russia attraverso l’agenzia statale Rosatom, e molte compagnie europee continuano a evitarla per ragioni ambientali e politiche. Le Ong, come Ocean Conservancy, avvertono che un aumento del traffico potrebbe aggravare la perdita di ghiaccio marino, già compromesso dall’aumento delle temperature globali. I rischi operativi restano elevati, dalle interruzioni del segnale Gps alle difficoltà di soccorso in aree remote. Sono stati oltre 500 gli incidenti marittimi nel Circolo polare artico nell’ultimo decennio. Eppure, il mercato risponde. Nel 2025 sono state consegnate 167 navi con classificazione per la navigazione tra i ghiacci, e altre 164 entreranno in servizio quest’anno.

L’utilizzo della rotta artica non rafforza soltanto la proiezione globale della Cina, consolida anche la sua partnership con la Russia. Mosca controlla l’accesso, le infrastrutture e le autorizzazioni necessarie per navigare lungo la Northern Sea Route. Affidarsi a questo corridoio significa accettare, e in parte legittimare, il ruolo della Russia come gatekeeper dell’Artico. Per Pechino, è un modo per cementare un rapporto che negli ultimi anni si è trasformato in un’alleanza di convenienza strategica. La Cina ottiene un passaggio più rapido verso l’Europa e un margine di manovra rispetto alle rotte tradizionali, la Russia ottiene investimenti, traffico commerciale e un partner globale che contribuisce a valorizzare una regione che Mosca considera cruciale per il proprio futuro economico.

La Via della Seta Polare come strumento di potere

La Via della Seta Polare diventa così un progetto a doppia valenza, economica e geopolitica. Economica, perché riduce tempi e costi di trasporto, geopolitica, perché consolida un asse sino-russo che si estende dalle rotte energetiche alla cooperazione militare, fino alla gestione delle infrastrutture artiche. Il Dragone non ignora le criticità ambientali né le tensioni internazionali. Le incorpora nella propria visione di lungo periodo, trasformandole in variabili da gestire piuttosto che in ostacoli insormontabili.

Il Paese di Xi Jinping sta trasformando l’Artico in uno snodo potenziale della globalizzazione. E lo fa con la consueta combinazione di pragmatismo operativo e ambizione geopolitica, anticipando un mondo in cui le rotte non saranno più soltanto vie di commercio, ma strumenti di potere.

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