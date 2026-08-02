Italpress Notizie Turismo

Esodo estivo, traffico intenso ma senza criticità sulla rete Anas nel primo weekend di agosto

di Italpress - 2 Agosto 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si avvia alla conclusione il primo fine settimana di agosto, contraddistinto dalle partenze verso le località di villeggiatura e dal primo bollino nero dell’estate 2026. Sulla rete Anas (Gruppo FS Italiane) sono state confermate le previsioni di incremento del traffico per le giornate da venerdì a domenica.

Questo weekend si registra una crescita dei flussi del +1,35% rispetto allo scorso fine settimana e del +4,5% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno. In particolare, è aumentato il traffico al sud (+3,26%).

Nella mattinata di oggi, domenica 2 agosto, si sono registrati incrementi significativi sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” presso Sicignano degli Alburni, sulla strada statale 16 “Adriatica” all’altezza di Falconara Marittima e sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” presso Vibo Valentia.

Rallentamenti sono stati registrati in mattinata in Sicilia lungo l’A29 “Palermo-Mazara del Vallo” a Palermo e sulla Tangenziale Ovest di Catania all’altezza dello svincolo di Catania Nord.

Traffico sostenuto nella mattina di oggi anche nel Lazio sull’autostrada A91 “Roma-Aeroporto di Fiumicino” in direzione aeroporto e sulla strada statale 148 “Pontina” verso il litorale laziale e in Lombardia sulla strada statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” verso il confine con la Svizzera. Nel dettaglio: Sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” i volumi maggiori di traffico sono stati registrati a Pontecagnano Faiano con 273.900 transiti, a Salerno con 231.000 veicoli transitati e a Battipaglia con 196.061.

In Sicilia, sulla A19DIR, sono transitati 182.657 veicoli presso Palermo, 110.875 sulla A19 “Palermo-Catania” presso Altavilla Milicia e 33.558 ad Alimena, sulla RA15 “Tangenziale di Catania” sono stati 182.977 presso Misterbianco.

Nel Lazio, sulla A90 “Grande Raccordo Anulare”, sono stati registrati 326.473 veicoli nella zona Laurentina-Castel di Leva, 291.141 nella zona Pisana-Aurelia, 272.814 nella zona Cassia-Tomba di Nerone. 152.067 i veicoli transitati sulla statale 148 “Pontina” a Roma; sulla SS2bis 126.408 presso Roma e sulla SS7 “Via Appia” 125.721 presso Ciampino.

In Calabria, sulla strada statale 106 “Jonica” sono stati registrati 71.865 transiti presso Reggio di Calabria, 37.493 presso Portigliola, 36.808 presso Simeri Crichi. Sulla SS107 “Silana Crotonese” sono stati 58.586 presso Rende. Sul RA4 sono stati 94.083 presso Reggio di Calabria.

In Campania sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore” sono stati 86.119 presso Capaccio Paestum.

In Puglia sulla SS16 “Adriatica” il traffico ha registrato 330.939 transiti presso Bari; sulla strada statale 106 “Jonica” sono stati registrati 76.240 transiti presso Castellaneta; sulla SS101 “Salentina di Gallipoli” 133.221 presso Lequile; sulla SS694 “Tangenziale Ovest di Lecce” 141.804 transiti presso Lecce e sulla SS613 “Brindisi-Lecce” 63.396 presso Squinzano;

In Lombardia lungo la SS36 “del lago di Como e dello Spluga” sono stati 200.159 i transiti presso Monza e sulla SS336 “dell’Aeroporto della Malpensa” 137.921 presso Gallarate. In Umbria sulla RA6 “Perugia-Bettolle” sono stati 79.859 presso Corciano. In Abruzzo sulla RA12 “Chieti-Pescara” sono stati registrati 145.484 transiti presso San Giovanni Teatino. In Campania sulla SS162NC “Asse Mediano” sono stati registrati 181.517 transiti presso Giugliano in Campania; sulla SS7quater 130.100 presso Giugliano in Campania; sulla SS7bis sono stati 102.438 presso Caivano;

Per quanto riguarda i dati complessivi regionali, in Veneto i sensori di traffico hanno registrato il transito di quasi 627.857 veicoli, oltre 714.000 in Piemonte, oltre 2 milioni in Emilia-Romagna, 772.579 in Abruzzo, 338.907 in Basilicata, quasi due milioni in Calabria e quasi 2,4 milioni in Puglia.

Il divieto di transito dei veicoli pesanti resterà in vigore fino alle ore 22:00 di oggi, domenica 2 agosto.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).