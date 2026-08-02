Cronaca

Incidente sulla Terni-Rieti: 6 morti e 30 feriti

Nella carambola coinvolti un bus, un camper e alcune autovetture

di Giorgio Brescia - 2 Agosto 2026

Il grave incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, in territorio laziale al confine con l'Umbria, che ha causato morti e numerosi feriti

Grave incidente sulla Statale 79 Ternana a Colli sul Velino: scontro tra pullman, camper e auto, 6 morti e 30 feriti.

L’incidente sulla Terni – Rieti

Un tragico e imponente incidente stradale ha sconvolto la viabilità del Centro Italia lungo la Strada Statale 79 ‘Ternana, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Colli sul Velino, in provincia di Rieti.

La maxi carambola ha visto coinvolti contemporaneamente quattro veicoli: un pullman di linea, un camper e alcune autovetture. L’impatto tra i mezzi è stato estremamente violento e ha richiesto l’immediato intervento di una vasta macchina di soccorso.

Il bilancio accertato e aggiornato dell’incidente è particolarmente drammatico. Si contano 6 vittime decedute sul colpo e ben 30 persone rimaste ferite a seguito dello scontro.

La macchina dei soccorsi e l’intervento dei Vigili del Fuoco

La centrale d’emergenza ha mobilitato tempestivamente diverse squadre dei Vigili del Fuoco giunte dal comando provinciale di Rieti e dai distaccamenti limitrofi. I pompieri hanno dovuto operare a lungo e con attrezzature di taglio oleodinamiche per districare le lamiere accartocciate dei mezzi coinvolti.

Solo così permettendo di estrarre sia le salme delle vittime sia i passeggeri rimasti incastrati negli abitacoli del pullman e delle vetture.

Sul posto sono sopraggiunte numerose ambulanze del 118, affiancate da mezzi d’elisoccorso per velocizzare le operazioni di spedizione sanitaria.

I 30 feriti, dopo essere stati stabilizzati sul posto dal personale medico, sono stati smistati e trasportati d’urgenza verso gli ospedali di Rieti, Terni e le strutture sanitarie della capitale in base alla gravità dei traumi riportati.

I rilievi e la viabilità bloccata

L’arteria stradale della SS79 Ternana è stata interamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire lo svolgimento in sicurezza delle complesse operazioni di soccorso, rimozione dei detriti e bonifica della carreggiata.

Sul luogo del sinistro sono operativi gli agenti delle forze dell’ordine e il personale specializzato dell’Anas, impegnati nell’esecuzione dei rilievi scientifici e topografici necessari a ricostruire la precisa dinamica della tragica carambola.