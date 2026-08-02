Cronaca

Accoltellata dall’ex marito nel Bresciano: è grave

Il femminicidio impedito da alcuni giovani presenti all'esterno di un centro commerciale, che hanno bloccato l'aggressore fino all'arrivo degli agenti

di Elizabeth Costello - 2 Agosto 2026

L'esterno del centro commerciale Campo Grande a Castenedolo, nel Bresciano, dove nel pomeriggio una donna di origini straniere è stata accoltellata. Secondo una prima ricostruzione, ad aggredirla sarebbe stato l'ex marito, che l'ha colpita con diverse coltellate mentre era in compagnia dei figli

Aggressione all’esterno del centro commerciale a Brescia: 38enne accoltellata dall’ex marito.

Dramma nel Bresciano

Una donna di 38 anni di origini indiane, residente in provincia di Vicenza, è stata brutalmente accoltellata all’esterno del centro commerciale Campo Grande.

La vittima si trovava insieme a un’amica e ai figli delle rispettive famiglie quando è stata sorpresa e inseguita dal suo ex marito, un 46enne di nazionalità pakistana residente nella Bergamasca.

L’uomo ha raggiunto le due donne armato di un coltello. La 38enne, colpita in particolare da un fendente nella parte superiore del corpo, ha riportato numerose ferite. La situazione ha richiesto il trasporto d’urgenza in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.

Nell’aggressione, ferita anche l’amica di 43 anni, accompagnata in ospedale in codice giallo con lesioni di minore entità.

I minori presenti hanno assistito alla scena, ma fisicamente incolumi.

L’intervento dei testimoni e l’arresto

A evitare conseguenze ancora più tragiche, l’intervento tempestivo di alcuni giovani presenti nelle vicinanze dell’area commerciale.

Il blocco dell’aggressore

Allertati dalle grida delle vittime, i giovani si sono scagliati contro l’uomo utilizzando quello che avevano a disposizione — tra cui una sedia trovata sul posto — riuscendo a fargli cadere il coltello dalle mani e a disarmarlo.

L’arrivo delle forze dell’ordine

I testimoni hanno trattenuto il 46enne fino all’arrivo degli agenti della polizia di Stato, che lo hanno preso in consegna e condotto in Questura.

Gli investigatori hanno delimitato l’area per effettuare i rilievi scientifici e ascoltare le testimonianze necessarie a definire l’esatta dinamica del tentato femminicidio.