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Estate sulle Dolomiti, a San Candido relax, natura e wellness all’hotel Il Tyrol

di Italpress - 20 Maggio 2026

BOLZANO (ITALPRESS) – San Candido, suggestiva località dell’Alta Pusteria in Alto Adige, a circa 1.175 metri di altitudine, è una rinomata meta turistica incastonata nelle Dolomiti. L’estate si preannuncia ricca di emozioni nella regione 3 Cime Dolomiti, dove l’hotel Il Tyrol, 4 stelle, propone una serie di offerte pensate per chi desidera vivere la montagna tra relax, natura e attività all’aria aperta. Le Dolomiti diventano così il luogo ideale per concedersi una pausa rigenerante, lontano dalla routine quotidiana, immersi in paesaggi spettacolari e in un’atmosfera autentica.Che si tratti di una vacanza all’insegna dello sport, del benessere o semplicemente del desiderio di rallentare e respirare aria pura di montagna, le proposte del Tyrol riescono a soddisfare ogni esigenza. Trekking panoramici, escursioni in bicicletta, passeggiate guidate e momenti dedicati al wellness si alternano a esperienze di totale relax, accompagnate dai servizi esclusivi inclusi nei pacchetti.Tra le offerte più interessanti troviamo “Montagna Estate”, disponibile dal 28 maggio al 4 luglio 2026. Un soggiorno perfetto per iniziare l’estate nel cuore delle Dolomiti, con un giorno gratuito incluso e tanti vantaggi dedicati agli ospiti.Per chi invece desidera una vacanza sostenibile e senza pensieri, Il Tyrol propone “Estate senza auto”, valida nello stesso periodo. Grazie all’Alto Adige Guest Pass, gli ospiti possono muoversi comodamente utilizzando i mezzi pubblici, lasciando l’auto a casa e vivendo un’esperienza più rilassata e rispettosa dell’ambiente. Anche questa proposta include wellness, attività outdoor e momenti di puro benessere.Grande attenzione è dedicata anche al benessere interiore con le settimane yoga guidate da Elena Ferraris. Due appuntamenti esclusivi, dal 1° all’8 giugno e dal 6 al 13 settembre, permetteranno agli ospiti di dedicarsi completamente all’equilibrio tra corpo e mente. Le lezioni di yoga si affiancano al noleggio bici, alle attività di San Candido Active e ai servizi wellness, creando un’esperienza completa di rigenerazione immersa nella natura dolomitica. Con l’arrivo dell’autunno, le montagne si tingono di colori straordinari e Il Tyrol continua a sorprendere con offerte dedicate a chi ama la tranquillità di questa stagione. “Montagna Autunno”, disponibile dal 6 settembre al 4 ottobre, include ancora una volta un giorno gratuito, il programma wellness e tutte le attività pensate per vivere la montagna in modo autentico.Nello stesso periodo torna anche “Autunno senza auto”, ideale per chi vuole scoprire il territorio lentamente, tra passeggiate guidate, escursioni in bicicletta e momenti di relax circondati dalla natura.– news in collaborazione con Il Tyrol- – foto hotel Il Tyrol- (ITALPRESS).