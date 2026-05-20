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Giro d’Italia 2026, Panzavolta: “Corsa Rosa è grande occasione di incontro con territorio”

di Redazione - 20 Maggio 2026

(LaPresse) “Il Giro d’Italia è una grande occasione di incontro con il territorio per noi e per i nostri soci. Noi sviluppiamo tante attività legate al territorio e al territorio restituiamo una parte della ricchezza. Essere qui a Cesena è motivo di grande soddisfazione”. Lo dice a LaPresse Luca Panzavolta – Amministratore Delegato Cia Conad presente al teatro Verdi di Cesena per il terzo appuntamento de ‘Il Grande Giro Conad’. “Il tema della serata è il benessere ed è un tema di grande importanza – aggiunge – La giusta nutrizione e la giusta attività sportiva sono elementi di prevenzione che aiutano ad allungare la vita. Per questo noi offriamo prodotti di qualità per la salute ma non solo. Sviluppiamo attività finalizzate alla prevenzione e alla cura di se stessi a livello culturale e di sport giovanile. La nutrizione è alla base di tutto”. Giovedì 21 il Grande Giro Conad si sposta al Teatro Cavour d’Imperia, in occasione della partenza della 12esima tappa della Corsa rosa. Ospiti d’eccezione il campione del tennis Fabio Fognini e il comico Ubaldo Pantani.