Sport

F1, Oggi il Gp del Qatar. Orario e dove vederlo

di Lino Sasso - 30 Novembre 2025

Il Gp del Qatar di F1 oggi si apre sotto il segno di Oscar Piastri. Il giovane pilota australiano della McLaren ha vissuto un sabato semplicemente impeccabile, prima conquistando la Sprint Race davanti a George Russell e Lando Norris, poi firmando una pole position autorevole per la gara di domenica. Un weekend fin qui perfetto, che conferma la crescita costante del talento di Melbourne in un finale di stagione sempre più incandescente.

Dopo il successo nella Sprint, Piastri ha completato l’opera con una qualifica magistrale, firmando la sua sesta partenza dalla pole in carriera. Per lui si tratta di una risposta netta alle ultime settimane difficili: la sua precedente pole mancava da oltre tre mesi, ottenuta nel Gp d’Olanda. Ora l’obiettivo è chiaro: ridurre i 22 punti che lo separano dal compagno di squadra Lando Norris nella lotta interna per il titolo.

“Mi sono sentito bene per tutto il weekend. La gara sarà molto dura, con l’obbligo delle due soste e un ritmo altissimo richiesto dal primo all’ultimo giro. Parto però dalla posizione migliore e proverò a ripetere quanto fatto nella Sprint”, ha commentato Piastri al termine delle qualifiche.

Norris inseguirà il titolo già oggi

Alle spalle dell’australiano scatterà il suo compagno Lando Norris, autore di un sabato comunque molto solido. Terzo nella Sprint Race, ha poi trovato il passo giusto in qualifica per chiudere a un solo decimo di distanza. Il britannico sa bene che il circuito di Losail non offre molte occasioni di sorpasso e punterà dunque a un attacco nelle prime curve, ma senza correre rischi inutili.

“Ho avuto un po’ di sottosterzo e ho dovuto abortire il giro buono. Oscar ha guidato benissimo per tutto il weekend, non posso lamentarmi. Spero di fare meglio domani e vedremo cosa riuscirò a migliorare rispetto alla Sprint”, ha dichiarato Norris, che con una vittoria potrebbe chiudere matematicamente la corsa al titolo con una gara d’anticipo.

Leclerc in difficoltà, Verstappen e Russell pronti alla battaglia

In seconda fila partiranno Max Verstappen e George Russell, entrambi determinati a inserirsi nella lotta tra le due McLaren. Il tre volte campione del mondo olandese ha mostrato un buon passo gara nei long run di venerdì, mentre Russell ha confermato la solidità della Mercedes sia nella Sprint sia in qualifica.

Più complicata la situazione per Charles Leclerc, che scatterà dalla decima posizione dopo una qualifica sofferta. Il monegasco non ha nascosto la delusione: “Sono molto dispiaciuto, non mi sento bene con la macchina. Per domani non sono molto ottimista, ma darò tutto”. La Ferrari continua dunque a vivere un weekend di alti e bassi, mentre Carlos Sainz con la Williams partirà settimo.

La griglia di partenza di oggi al Gp del Qatar di F1

1ª fila: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren)

2ª fila: Max Verstappen (Red Bull), George Russell (Mercedes)

3ª fila: Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), Isack Hadjar (Racing Bulls)

4ª fila: Carlos Sainz (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin)

5ª fila: Pierre Gasly (Alpine), Charles Leclerc (Ferrari)

6ª fila: Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Liam Lawson (Racing Bulls)

7ª fila: Oliver Bearman (Haas), Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

8ª fila: Alexander Albon (Williams), Yuki Tsunoda (Red Bull)

9ª fila: Esteban Ocon (Haas), Lewis Hamilton (Ferrari)

10ª fila: Lance Stroll (Aston Martin), Franco Colapinto (Alpine)

Orario e dove vedere il Gp del Qatar di F1 oggi

Il Gp del Qatar di F1 oggi scatterà alle ore 17 (sarà disponibile in diretta su Sky Sport F1 e in differita su TV8 alle 21:30). Le premesse sono quelle di una gara ad alta tensione, con McLaren favorita ma con tanti possibili colpi di scena. Piastri parte davanti, Norris insegue il titolo, Verstappen e Russell aspettano il varco: lo spettacolo è assicurato.