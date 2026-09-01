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Roma, il Chelsea tenta l’assalto a Koné: Gasperini blocca tutto, resta viva la pista Gittens

di Roberta Rizzo - 1 Settembre 2026

Ore decisive per il calciomercato della Roma, alle prese con un intreccio che coinvolge direttamente il Chelsea. Il club inglese ha provato a mettere le mani su Manu Koné, presentando un’offerta importante per il centrocampista francese. La risposta dei giallorossi, però, è stata negativa, soprattutto per la volontà di Gian Piero Gasperini di continuare a puntare sul giocatore.

Nel frattempo, Roma e Chelsea continuano a dialogare su un altro fronte. I giallorossi, infatti, non hanno abbandonato la possibilità di arrivare a Jamie Gittens, considerato uno degli obiettivi per rinforzare il reparto offensivo.

Gasperini ferma la cessione di Koné

Il Chelsea ha offerto 52 milioni di sterline per Koné, mettendo sul tavolo una cifra considerevole. Nell’ambito dei contatti tra le due società era emersa anche la possibilità di discutere il trasferimento di Gittens.

La Roma, tuttavia, ha deciso di non privarsi del centrocampista. Un ruolo fondamentale nella scelta è stato giocato da Gasperini, che ha espresso chiaramente la propria contrarietà alla partenza del francese.

L’allenatore considera infatti Koné un elemento centrale del suo progetto tecnico e non vuole perdere una pedina così importante. Per questo motivo, nonostante la proposta economica proveniente da Londra, la società giallorossa ha chiuso la porta alla cessione.

Salvo nuovi sviluppi, quindi, Koné è destinato a proseguire la sua esperienza nella Capitale.

Roma-Gittens, la trattativa resta aperta

Il mancato trasferimento di Koné non sembra aver interrotto completamente i rapporti tra Roma e Chelsea. I giallorossi stanno infatti continuando a lavorare per Gittens, con l’obiettivo di trovare un accordo nelle ultime ore di mercato.

La formula preferita dalla Roma sarebbe quella del prestito. Al momento, però, il Chelsea non avrebbe ancora dato il via libera a un’operazione impostata in questi termini. I contatti proseguono e la pista rimane comunque aperta.

Più complicata appare invece l’alternativa che porta a Jamie Leweling. In questo caso l’ostacolo principale sarebbe rappresentato dalla posizione dello stesso calciatore, che al momento non avrebbe mostrato apertura verso un possibile trasferimento alla Roma.

Il club giallorosso continua dunque a muoversi alla ricerca dell’ultimo rinforzo da consegnare a Gasperini, con Gittens che resta uno dei nomi principali sul tavolo.