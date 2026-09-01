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Telecamere con intelligenza artificiale, come cambiano i controlli su strada

Le telecamere con l’intelligenza artificiale controlleranno le nostre strade.

di Marzio Amoroso - 1 Settembre 2026

Sulla superstrada Fi‑Pi‑Li è stato introdotto un sistema di telecamere con intelligenza artificiale pensato per rivoluzionare i controlli alla guida. Le apparecchiature monitorano in tempo reale il flusso dei veicoli e individuano le principali violazioni del codice della strada. L’obiettivo è aumentare la sicurezza stradale nei tratti più critici della Firenze‑Pisa‑Livorno. Le telecamere IA sono in grado di riconoscere l’uso del cellulare al volante, il mancato uso della cintura di sicurezza e l’eventuale assenza di assicurazione. Ogni passaggio viene analizzato da software dedicati che trasformano le immagini in dati utili per le autorità.

Come funzionano le telecamere con l’intelligenza artificiale

Ogni postazione è dotata di sensori ottici ad alta definizione e sistemi di riconoscimento visivo. Le immagini sono elaborate da algoritmi che identificano il conducente, la posizione delle mani e la presenza di dispositivi elettronici. In caso di infrazione, il sistema genera una segnalazione con targa, data e ora, successivamente verificata da operatori umani. Il controllo non riguarda solo il comportamento alla guida. Le telecamere con intelligenza artificiale possono incrociare i dati con le banche, dati assicurativi e verificare la regolarità della copertura. In questo modo la Fi‑Pi‑Li diventa un corridoio dove la tecnologia supporta in modo continuo le attività di vigilanza.

Sicurezza, privacy e timori dei cittadini

L’introduzione delle telecamere IA ha aperto un confronto acceso tra automobilisti e addetti ai lavori. Da un lato c’è chi considera il sistema un passo necessario per ridurre incidenti e comportamenti pericolosi. Dall’altro emergono dubbi sui limiti della sorveglianza digitale e sulla gestione dei dati personali. Il tema della privacy è centrale. Molti chiedono garanzie sulla conservazione delle immagini e sull’uso dei dati raccolti. La presenza di un controllo costante lungo la Fi‑Pi‑Li è percepita da alcuni come una forma di monitoraggio invasivo, anche se finalizzato alla sicurezza.

Un modello per le infrastrutture del futuro

Il sistema di telecamere con intelligenza artificiale sulla Fi‑Pi‑Li rappresenta un banco di prova per la mobilità italiana. Se i risultati in termini di riduzione delle infrazioni e degli incidenti saranno positivi, sarà possibile che soluzioni simili vengano estese ad altre arterie strategiche. La sfida sarà trovare un equilibrio tra sicurezza stradale, efficienza dei controlli e tutela della privacy digitale. Le telecamere IA mostrano quanto la tecnologia sia ormai parte integrante della gestione del traffico e quanto sia necessario definire regole chiare per il suo utilizzo.

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