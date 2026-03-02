Attualità

Federica Brignone dice stop alla stagione

La decisione, per non continuare a stressare il suo corpo ancora provato dagli infortuni precedenti a Milano - Cortina

di Giorgio Brescia - 2 Marzo 2026

Stop: la campionessa azzurra Federica Brignone ha annunciato ufficialmente che termina anticipatamente la stagione di Coppa del Mondo 2025–26. La decisione, per concentrarsi sulla recupero fisico dopo un’annata intensa culminata con i doppi ori olimpici di Milano‑Cortina 2026. Lo ha confermato la Federazione Italiana Sport Invernali in una nota che sottolinea il grande sforzo del corpo e la necessità di preservare la salute dopo mesi di competizioni stressanti e recupero da gravi infortuni.

Brignone ha detto che, pur essendo orgogliosa dei risultati di questa stagione, sente il bisogno di dare al suo corpo “il riposo necessario” prima di rientrare in allenamento.

Perché Brignone ferma la stagione

La decisione arriva a pochi giorni dalla conclusione degli eventi di Coppa del Mondo. Prima, una serie di lesioni gravi, inclusi fratture multiple e la rottura del legamento crociato in un incidente agli Italian Championships dell’anno scorso, da cui si è ripresa per gareggiare alle Olimpiadi di casa. La FISI ha precisato che la stagione è stata “molto impegnativa” dal punto di vista fisico, e che Brignone mira a un recupero completo nei prossimi mesi.

Le parole della campionessa

In una dichiarazione diffusa tramite la federazione, Brignone ha detto: “Ho chiesto tanto al mio corpo negli ultimi mesi. Sin dal giorno dell’infortunio ho lavorato con dedizione per riuscire a presentarmi alle Olimpiadi, e ho raggiunto un risultato incredibile. Ora è il momento di fermarmi e dare al mio corpo la possibilità di recuperare al meglio”.

Una scelta che riflette l’equilibrio tra orgoglio per le medaglie conquistate e consapevolezza dei limiti imposti dalla condizione fisica.

E ora?

La stagione di Coppa del Mondo prosegue ora senza Brignone, e altri atleti, come Sofia Goggia, stanno lottando per il primato nelle discipline veloci, mentre la leadership azzurra resta forte anche in sua assenza nelle gare rimanenti.