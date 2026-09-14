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Festa del Cinema di Roma, Javier Bardem riceverà il Premio alla Carriera

di Italpress - 14 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Javier Bardem riceverà il Premio alla Carriera nel corso della ventunesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si svolgerà dal 13 al 25 ottobre prossimi all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Lo annuncia il Presidente della Fondazione Cinema per Roma, Salvatore Nastasi, su proposta della Direttrice Artistica, Paola Malanga.

L’attore spagnolo, uno tra i più importanti a livello globale, premio Oscar per “Non è un paese per vecchi” di Joel ed Ethan Coen, interprete per Woody Allen, Sam Mendes, Denis Villeneuve, Julian Schnabel, Aaron Sorkin e Alejandro Amenábar, tra gli altri, presenterà al pubblico la proiezione di “El ser querido” di Rodrigo Sorogoyen.

Il titolo, fra i più applauditi allo scorso Festival di Cannes, in programma alla Festa nella sezione Best of 2026, vede Javier Bardem nel ruolo di Esteban Martínez, leggendario regista con un passato segnato da violenza ed eccessi. A consegnare il Premio alla Carriera sarà il regista premio Oscar Paolo Sorrentino.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).