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Tommy Lee Jones e Oliver Stone compiono 80 anni, due icone del cinema americano

di Italpress - 14 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il 15 settembre è una data speciale per il cinema americano: compiono 80 anni due protagonisti che, in modi diversi, hanno contribuito a raccontare alcune delle pagine più controverse e significative degli Stati Uniti. Sono Oliver Stone e Tommy Lee Jones, nati entrambi nel 1946, rispettivamente a New York e a San Saba, in Texas.

Due carriere differenti, quella del regista newyorkese e quella dell’attore texano, ma destinate a incrociarsi in uno dei film più importanti della filmografia di entrambi, “JFK – Un caso ancora aperto”. Per Oliver Stone, l’omaggio agli 80 anni è iniziato già qualche giorno fa alla Casa del Cinema di Roma, dove dal 7 settembre è in programma la rassegna “Oliver Stone 80”, dedicata a uno dei cineasti più provocatori e impegnati del cinema americano. Sei i film scelti tra gli oltre venti diretti dal regista, capace di conquistare tre Oscar, quattro Golden Globe, un Orso d’argento e un Leone d’argento. Una carriera costruita spesso intorno ai grandi temi della storia contemporanea: il Vietnam, la politica americana, il potere, la guerra, i media e le contraddizioni della società statunitense.

Nato a New York il 15 settembre 1946, Stone si avvicina alla guerra ancora giovanissimo. A vent’anni si arruola nell’esercito degli Stati Uniti e viene mandato in Vietnam, esperienza destinata a lasciare un’impronta profonda sulla sua vita e sulla sua opera. Al ritorno in patria, dopo gli studi, realizza il cortometraggio “Last Year in Viet Nam”. Il rapporto con quella guerra diventerà uno dei fili conduttori della sua carriera, da “Salvador” a “Platoon”, fino a “Nato il quattro luglio” e “Tra cielo e terra”. L’esordio alla regia arriva nel 1974 con “La regina del male”, seguito nel 1981 da “La mano”, ma è soprattutto come sceneggiatore che Stone riesce inizialmente a imporsi. Nel 1978 conquista l’Oscar per la sceneggiatura di “Fuga di mezzanotte” e viene poi chiamato da Brian De Palma per lavorare a “Scarface”. La vera consacrazione dietro la macchina da presa arriva però nel 1986 con “Platoon”, film fortemente autobiografico nella sua rappresentazione della guerra del Vietnam, che conquista quattro Oscar e tre Golden Globe.

Un anno dopo Stone dirige “Wall Street”, feroce riflessione sull’avidità e sul culto del denaro incarnati da Gordon Gekko, interpretato da Michael Douglas, premiato con l’Oscar come miglior attore protagonista. Nel 1989 arriva “Nato il quattro luglio”, con Tom Cruise nei panni del veterano Ron Kovic: Stone ottiene l’Oscar per la regia e per il montaggio. Nel 1991 il regista affronta uno degli episodi più controversi della storia americana con “JFK – Un caso ancora aperto”, nel quale mette in discussione la ricostruzione ufficiale dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy. È proprio questo film a regalare a Tommy Lee Jones la prima candidatura all’Oscar, come miglior attore non protagonista, per il ruolo di Clay Shaw. Per l’attore la statuetta arriverà due anni più tardi, grazie a “Il fuggitivo” di Andrew Davis.

Tommy Lee Jones, infatti, aveva già alle spalle una lunga gavetta. Nato in Texas nel 1946, da giovane coltiva due passioni: la recitazione e il football americano. Grazie allo sport ottiene due borse di studio, ma una costituzione troppo gracile gli impedisce di trasformare quella passione in una carriera professionistica. La scelta cade così sulla recitazione e Jones si trasferisce a New York, dove comincia a lavorare in televisione. Il debutto sul grande schermo arriva nel 1970 con “Love Story”, mentre la popolarità cresce negli anni successivi grazie alla soap opera “Una vita da vivere”, nella quale recita dal 1971 al 1979. Ma è negli anni Novanta che il suo volto diventa uno dei più riconoscibili del cinema americano. Dopo “JFK”, arrivano “Il cliente”, “Natural Born Killers”, “Batman Forever”, “The Missing” e, soprattutto, la trilogia di “Men in Black”, nella quale veste i panni dell’agente K accanto a Will Smith. Jones dimostra però di sapersi muovere con la stessa efficacia tra cinema commerciale e ruoli drammatici. Arrivano così “Non è un paese per vecchi”, che gli vale la candidatura all’Oscar come miglior attore protagonista, “Nella valle di Elah” e “Lincoln”, altra pellicola che gli regala una candidatura agli Academy Awards. Una carriera caratterizzata da una particolare capacità di dare spessore anche a personaggi apparentemente secondari, trasformandoli spesso in figure memorabili.

Se Stone ha costruito gran parte della propria identità artistica attraverso la provocazione e il confronto diretto con la storia e la politica americana, Jones ha scelto invece una strada più discreta. L’attore texano è sempre stato molto riservato e lontano dai riflettori quando si tratta della sua vita privata. Una discrezione rimasta intatta anche all’inizio del 2026, quando è stato colpito dalla morte della figlia Victoria, trovata senza vita in un hotel di San Francisco per un’overdose accidentale. Jones ha mantenuto il massimo riserbo anche in quella dolorosa circostanza. Stone ha usato la macchina da presa per interrogare l’America, metterne in discussione le versioni ufficiali e raccontarne le ferite; Jones ha prestato volto e voce a personaggi capaci di attraversare generi e decenni, diventando uno degli interpreti più solidi della sua generazione.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).