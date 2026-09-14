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Gli Oasis tornano a Roma, Onorato: “Vi aspettiamo”

di Italpress - 14 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Gli Oasis verso il ritorno a Roma. Dopo gli indizi disseminati sui social dalla band di Liam e Noel Gallagher, che aveva pubblicato un teaser dedicato alla Capitale con due ragazze in Vespa che attraversavano i vicoli di Trastevere, ad annunciare l’arrivo nella Capitale è l’assessore ai Grandi eventi, Sport, Moda e Turismo di Roma Capitale, Alessandro Onorato. “Grazie per aver scelto la nostra città, vi aspettiamo”, ha scritto in un post sui social, sottolineando che oggi arriveranno altre informazioni, probabilmente sulle date dei concerti.

Per i fan italiani si tratterebbe del ritorno degli Oasis nella Capitale dopo l’ultima esibizione dei fratelli Gallagher in Italia, avvenuta nel 2009. A Venezia, nei giorni scorsi, Liam Gallagher aveva risposto “sì” a una domanda sulla possibile presenza degli Oasis a Roma.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).