Serra de’ Conti celebra i 30 anni della Festa della Cicerchia

di Andrea Scarso - 27 Novembre 2025

Il borgo medievale di Serra de’ Conti (Ancona) si prepara a festeggiare un traguardo importante: dal 27 al 30 novembre 2025 torna la trentesima edizione della Festa della Cicerchia, manifestazione gastronomica che valorizza uno dei legumi più antichi e rappresentativi del territorio marchigiano.

Per celebrare l’evento, il centro storico si trasformerà ancora una volta in un percorso del gusto, animato da 17 cantine pronte a proporre menù dedicati alla cicerchia di Serra de’ Conti, simbolo di una tradizione agricola che resiste nel tempo.

Un legume antico al centro della scena

Piccola, chiara e dalla forma irregolare, la cicerchia è un alimento tipico delle campagne marchigiane. Ricca di proteine, fibre e sali minerali, negli ultimi anni è tornata al centro dell’interesse gastronomico come prodotto sano e sostenibile. Durante la manifestazione sarà declinata in ricette tradizionali e in proposte creative: tra queste, la celebre “Zuppa di cicerchia in pagnotta”, uno dei piatti più richiesti dai visitatori.

L’anteprima del 27 novembre

Il programma si aprirà il 27 novembre con una giornata “fuori-cicerchia”, un’anteprima che si svolgerà al di fuori del centro storico ma con al centro il legume protagonista. Sarà l’occasione per degustare piatti inediti, realizzati appositamente per introdurre la festa vera e propria.

Chef Galdino Zara ospite dell’edizione 2025

A impreziosire il cartellone di quest’anno sarà la presenza dello chef Galdino Zara, recentemente premiato a Roma, che presenterà in degustazione alcuni presidi del Veneto, creando un dialogo gastronomico tra regioni e produzioni tipiche.

Cultura, arte e atmosfera

La Festa della Cicerchia è da sempre apprezzata anche per l’atmosfera suggestiva: il centro storico, racchiuso da mura medievali perfettamente conservate, verrà illuminato da ceri e allestito con punti degustazione, percorsi artistici e spazi dedicati all’artigianato locale.

Tra gli appuntamenti culturali spiccano la mostra fotografica di Rolf Schertenleib nella Chiesa di San Michele e le esposizioni di pittura e artigianato artistico. Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre aperto, con orario continuato, il Museo delle Arti Monastiche, considerato uno dei più interessanti del territorio.

Musica e spettacoli nel cuore del borgo

La festa sarà accompagnata da un ricco programma di intrattenimento: cantastorie, artisti di strada, street band e gruppi folkloristici animeranno le serate con canti, balli e spettacoli itineranti. Un calendario pensato per coinvolgere un pubblico ampio, dai visitatori più giovani alle famiglie.

Prodotti tipici ed espositori

Non mancherà infine un’area dedicata agli espositori, con oggettistica ricercata, artigianato e prodotti tipici marchigiani e italiani, a completare un’offerta che unisce gastronomia, tradizione e cultura.

Informazioni utili

Date: dal 27 al 30 novembre 2025

Luogo: Serra de’ Conti (Ancona)

Contatti:

SMS: 340 8505381

Email: info@fuoriporta.org

Sito: www.fuoriporta.org

Facebook: /fuoriportaweb

Instagram: @fuoriportafortravel