Politica

Forza Italia, passo indietro di Paolo Barelli. Domani assemblea dei deputati per eleggere il nuovo capogruppo

di Lino Sasso - 13 Aprile 2026

Alla fine, dopo giorni di tira e molla, lo stallo in Forza Italia si è sbloccato. Il presidente del deputati azzurro Paolo Barelli ha deciso di rassegnare le dimissioni. Tanto che è stata convocata per domani l’assemblea dei deputati con all’ordine del giorno l’elezione del nuovo capogruppo. L’assemblea si terrà alle 20, al termine dei lavori d’aula, presso la Sala Colletti del gruppo azzurro a Montecitorio. Di certo, vista la convocazione e il relativo ordine del giorno, l’attesa adesso è tutta per le dimissioni dell’attuale capogruppo. “Considero conclusa la mia esperienza di presidente”, è stato il commento che Barelli ha affidato a una nota. La scelta del nuovo capogruppo, il cui nome sarà avanzato dal presidente uscente, dovrebbe ricadere sul piemontese Enrico Costa. Si tratterebbe dell’esito di un accordo trovato tra il segretario del partito Antonio Tajani con i fratelli Berlusconi, sugellato durante l’incontro di venerdì scorso a Cologno Monzese.

Le dimissioni di Barelli

A quanto si apprende, il clima tra gli azzurri è tutt’altro che sereno. Da un lato l’uscente Barelli non digerisce la sostituzione. Dall’altro anche i deputati di Forza Italia favorevoli alla sua rimozione non sarebbero entusiasti del nome di Costa. Non sono pochi quelli che dopo essersi spesi più o meno in prima persona contro l’ormai ex stato maggiore del partito adesso sorridono solo a metà. Probabilmente, il tempo trascorso da quando al Senato Maurizio Gasparri è stato sostituito con Stefania Craxi ha favorito le trattative a uno strappo violento. Una soluzione che sembra aver scontentato entrambe le anime le partito. Poco prima che la convocazione giungesse ai deputati, Barelli è stato ricevuto a Palazzo Chigi. Se solo per anticipare la decisione di un passo indietro o anche per trattare un posto da sottosegretario di cui si parla da giorni non è chiaro.