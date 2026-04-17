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Fiat, arriva Grande Panda con nuovo motore benzina Turbo 100

di Italpress - 17 Aprile 2026

TORINO (ITALPRESS) – In occasione del Porte Aperte in programma venerdì 18 e sabato 19 aprile, Fiat invita il pubblico a scoprire da vicino Grande Panda con il nuovo motore benzina Turbo 100, una versione che amplia ulteriormente l’offerta del modello che prevede anche una motorizzazione ibrida e una 100% elettrica e ne rafforza il posizionamento come icona di semplicità, funzionalità e accessibilità. Caratteristiche che ne hanno decretato il crescente successo e che le ha consentito di posizionarsi al terzo posto tra le auto più vendute in Italia nel primo trimestre dell’anno. Protagonista del weekend sarà Grande Panda Turbo 100, equipaggiata con un moderno motore benzina da 100 CV e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a 6 marce. Una configurazione pensata per offrire un’esperienza di guida tradizionale e intuitiva, ideale per l’utilizzo quotidiano, con particolare attenzione a comfort, praticità ed economia di esercizio. La presenza della tecnologia Start&Stop contribuisce inoltre a migliorare l’efficienza nei contesti urbani. Fino alla fine di aprile, Grande Panda con nuovo motore Turbo 100 è proposta in promozione a 14.950 euro, grazie a un’iniziativa che prevede la rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e la sottoscrizione di un finanziamento Stellantis Financial Services Italia, su vetture in pronta consegna.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).