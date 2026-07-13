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Fincantieri valida ecosistema digitale multi-dominio al Task Force X-CentMed

di Italpress - 13 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Fincantieri ha partecipato con successo alle sperimentazioni operative Task Force X – Central Mediterranean (TF-X CentMed), contribuendo alle attività utili alla validazione di nuove architetture di Comando, Controllo e Comunicazione multi-dominio e l’integrazione di sistemi autonomi, a supporto dell’evoluzione delle capacità di difesa del futuro. È quanto si legge in una nota. Le attività, svolte presso il Poligono di Torre Veneri (Lecce) e a bordo delle unità navali impegnate nella sperimentazione, sono state oggetto di una dimostrazione alla presenza dei vertici della Difesa. Per Fincantieri hanno partecipato l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Pierroberto Folgiero, il Direttore Generale della Divisione Navi Militari Eugenio Santagata e l’Amministratore Delegato di Fincantieri NexTech Alessandro Concialini. La Task Force X – Central Mediterranean, promossa dall’Allied Command for Transformation (ACT) della NATO e guidata a livello internazionale dallo Stato Maggiore della Difesa, è un’iniziativa focalizzata sull’integrazione di reti digitali, sistemi unmanned e sensoristica avanzata, con l’obiettivo di accelerare l’interoperabilità e l’impiego coordinato delle capacità multi-dominio, dall’ambiente subacqueo fino allo spazio.

All’interno di questo contesto, Fincantieri ha partecipato alla campagna condotta dalla Marina Militare, che “rappresenta un ambiente di sperimentazione operativa avanzata in cui la Forza Armata e l’industria collaborano per testare e validare, in scenari realistici, tecnologie e concetti operativi destinati ad abilitare le capacità militari del futuro”, si legge ancora. Nel corso dell’iniziativa Task Force X – Central Mediterranean Fincantieri, attraverso la controllata Fincantieri NexTech, ha dimostrato la piena efficacia della propria Foundational Digital Platform (FDP), sulla quale sono stati eseguiti con successo tutti i software specialistici impiegati durante la sperimentazione. Il risultato consolida il posizionamento del Gruppo come Lead System Integrator, capace di integrare in un’unica architettura interoperabile piattaforme navali, sistemi di comando e controllo, reti di comunicazione terrestri e satellitari, sensori e mezzi unmanned. Tra le principali capacità validate figurano il sistema di Command & Control IMPERIO, i sistemi USV “Raptor” e UAV “X-VTOL”, l’Underwater Management System (UMS) per la gestione dei droni, il Cyber Range navale integrato nella Foundational Digital Platform e soluzioni software per la gestione della situational awareness. Inoltre, è stato impiegato un insieme integrato di tecnologie e sistemi comprendente la connettività Non Terrestrial Network (NTN) 5G/satellitare in orbita MEO e LEO.

Tra i risultati di maggiore rilievo si distingue anche OMEGA360, il radar 4D digitale in banda X con copertura a 360 gradi sviluppato da Fincantieri per la scoperta, il tracciamento e la classificazione di minacce aeree e di superficie, con particolare riferimento ai sistemi unmanned. Durante le sperimentazioni il sensore è stato impiegato quale elemento primario di una catena integrata Counter-UAS, consentendo di completare con successo tutte le fasi della reazione operativa, dall’individuazione del bersaglio fino alla sua neutralizzazione, sia in ambito navale sia in uno scenario terrestre multi-dominio. Le dimostrazioni hanno confermato le prestazioni del sistema e la sua capacità di integrarsi con architetture aperte di comando e controllo, piattaforme unmanned e sistemi intercettori.

– foto ufficio stampa Fincantieri –

(ITALPRESS).