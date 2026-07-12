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La Commissione Ue presenta il piano d’azione sulla cybersicurezza e l’IA

di Italpress - 12 Luglio 2026

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha presentato un piano d’azione per affrontare in modo strutturato i rischi dei modelli avanzati di intelligenza artificiale (IA) per la cybersicurezza ma anche per valorizzare le opportunità da essi offerte.

Lo riferisce una nota di Bruxelles, precisando che la cybersicurezza “è costantemente ridefinita da nuovi modelli avanzati di IA” che possono essere utilizzati in modo improprio per identificare le vulnerabilità, automatizzare gli attacchi e aumentare la portata e la velocità degli incidenti informatici con una rapidità senza precedenti.

Basandosi sul quadro giuridico unico dell’UE per l’IA e la cybersicurezza, il piano d’azione riunirà gli Stati membri, l’industria e le organizzazioni a livello dell’UE per rafforzare la cibersicurezza del nostro panorama digitale contro le vulnerabilità poste dall’IA avanzata.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).