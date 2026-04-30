Esteri

Flotilla verso Gaza, il blitz di Israele a Creta: “Atto di pirateria”

Operazione della Marina al largo di Creta, la condanna della Turchia e la denuncia degli attivisti

di Paolo Diacono - 30 Aprile 2026

La Flotilla ci riprova, Israele ci ricasca: il convoglio navale umanitario diretto a Gaza è stato intercettato al largo delle coste di Creta, in acque internazionali. Ci sarebbero almeno 400 arresti e cinquanta imbarcazioni sarebbero finite sotto i sigilli della Marina di Tel Aviv. Da Flotilla è giunto un nuovo appello ai governi affinché attivino le forme di protezione internazionali previste dai trattati mentre è già guerra di numeri e non solo sulla questione che torna a guadagnare le prime pagine dei giornali.

Flotilla ci riprova, Israele intercetta navi e attivisti

Global Sumud Flotilla ha fatto sapere che “nel corso di un violento raid in acque internazionali, le forze navali israeliane hanno intercettato, abbordato e sistematicamente neutralizzato diverse imbarcazioni”. L’organizzazione rincara la dose: “Dopo aver distrutto i motori e i sistemi di navigazione, i militari si sono ritirati, lasciando intenzionalmente centinaia di civili alla deriva su imbarcazioni danneggiate e senza energia, proprio sulla traiettoria di una violenta tempesta in arrivo. Inoltre, le comunicazioni con diverse imbarcazioni sono state interrotte, compromettendo la loro capacità di coordinarsi o di chiedere aiuto”.

“Un atto di pirateria”

Già si levano le condanne dopo l’ennesimo episodio di scontri tra Flotilla e Israele. La Turchia ha bollato come “un atto di pirateria” l’intervento della Marina israeliana. “Attaccando la Global Sumud Flotilla, che voleva richiamare l’attenzione sulla catastrofe umanitaria subita dalla popolazione oppressa di Gaza. E dunque: “Israele ha violato i valori umanitari e il diritto internazionale”, ha dichiarato il ministero degli Esteri turco. In un comunicato riportato dall’agenzia di stampa Anadolu, in cui invita “la comunità internazionale ad adottare una posizione unitaria contro questo atto illegale”.