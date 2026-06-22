Esteri

Regno Unito, i media: “Oggi dimissioni di Starmer”

di Flavia Romani - 22 Giugno 2026

Il primo ministro britannico Keir Starmer

Clima di attesa nel Regno Unito per un possibile annuncio di dimissioni del primo ministro laburista Keir Starmer. Secondo numerose indiscrezioni diffuse dai principali organi di informazione britannici, il leader del governo sarebbe ormai vicino a lasciare Downing Street dopo giorni di forti tensioni interne al Partito Laburista. La pressione politica si è intensificata in seguito al successo del suo principale rivale, Andy Burnham, che ha ottenuto una significativa affermazione alle suppletive, rafforzando la propria posizione come possibile futuro leader del partito.

Dimmissioni di Starmer: le indiscrezioni

Le voci su un imminente passo indietro di Starmer si sono moltiplicate nel corso del fine settimana. Diverse fonti sostengono che il premier avrebbe ormai preso atto della perdita di consenso all’interno della propria formazione politica.

Secondo Sky News, alcuni esponenti di primo piano dell’esecutivo, tra cui la ministra degli Esteri Yvette Cooper, avrebbero invitato il capo del governo a indicare una data per la conclusione del suo mandato. A rendere ancora più difficile la sua posizione sarebbe il crescente malcontento tra i parlamentari laburisti: oltre cento deputati, circa un quarto dell’intero gruppo alla Camera dei Comuni, sarebbero favorevoli a un cambio di leadership.

Nel frattempo, Andy Burnham si prepara a compiere un passaggio fondamentale per la propria ascesa politica. Nelle prossime ore dovrebbe infatti essere formalmente insediato come deputato a Westminster. Questo incarico rappresenta una condizione essenziale per poter concorrere alla guida del Partito Laburista e, successivamente, puntare alla carica di primo ministro.

L’ipotesi del ritiro di Starmer e le possibili dimissioni

Fino a pochi giorni fa Starmer aveva escluso l’ipotesi di un ritiro. Venerdì 19 giugno aveva dichiarato di essere determinato a restare al suo posto e a combattere per mantenere la leadership del governo. Tuttavia, gli sviluppi politici del fine settimana sembrano aver modificato profondamente lo scenario.

Il quotidiano Guardian sostiene che il premier potrebbe annunciare già oggi, lunedì 22 giugno, la decisione di lasciare l’incarico, cedendo il passo a Burnham. Anche la BBC riferisce che i segnali di una possibile uscita di scena si starebbero intensificando. Sulla stessa linea il Financial Times, secondo cui Starmer sarebbe ormai vicino alle dimissioni, pur precisando che, stando alle dichiarazioni di un suo stretto collaboratore, non sarebbe stata ancora assunta una decisione definitiva.