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Francesca Michielin annuncia lo “Strega comanda / Summer Tour”

di Italpress - 26 Marzo 2026

MILANO (ITALPRESS) – Sulla scia del successo del suo primo live all’Arena di Verona che a ottobre 2025 ha registrato le oltre 10.000 presenze e dopo aver sorpreso lo scorso sabato il pubblico del Festival di Sannolo a Milano con un’esibizione inaspettata, Francesca Michielin annuncia oggi Strega comanda / Summer tour, il nuovo tour -prodotto da Vivo Concerti- in programma per l’estate 2026.

Francesca attraverserà il Paese da nord a sud, tra litorali e alta quota, per condividere con il pubblico di alcune delle location più suggestive d’Italia la sua nuova fase artistica. La cantautrice farà tappa il 6 aprile ad Arzachena (data già annunciata, ndr), l’11 giugno a Casal Bordino, il 5 luglio ad Agliasco Paesana, il 18 luglio a Belluno, il 2 agosto a Gliaca di Piraino, il 5 agosto presso la Località Sant’Anna / Gressoney-La-Trinité, l’8 agosto a Gavorrano, il 12 agosto ad Agerola, il 19 agosto a Stelletanone di Laureana di Borrello e il 29 agosto a Roseto degli Abruzzi. I live estivi anticipano gli appuntamenti nei principali teatri italiani in programma il prossimo autunno. I biglietti per le nuove date saranno disponibili su www.vivoconcerti.com da domani, venerdì 27 marzo alle ore 14:00 e nei punti vendita autorizzati da mercoledì 01 aprile alle ore 11:00.

Strega comanda / Summer tour

CALENDARIO

06 aprile 2026 | Arzachena (SS), Parco Riva Azzurra Cannigione

11 giugno 2026 | Casal Bordino (CH), Piazza Giovanni Paolo I

05 luglio 2026 | Agliasco Paesana (CN), Suoni del Monviso (trio)

18 luglio 2026 | Belluno, Dolomiti Arena (trio)

02 agosto 2026 | Gliaca di Piraino (ME), Estate Piraino 2026

05 agosto 2026 | Località Sant’Anna, Gressoney-La-Trinité (AO), Da Aosta ai 4Mila (trio)

08 agosto 2026 | Gavorrano (GR), Teatro delle Rocce (trio)

12 agosto 2026 | Agerola (NA), Festival sui sentieri degli Dei (trio)

19 agosto 2026 | Stelletanone di Laureana di Borrello (RC), Piazza Santa Maria Della Minerva

29 agosto 2026 | Roseto Degli Abruzzi (TE), Piazza Filippone Thaulero.

– foto ufficio stampa Goigest –

(ITALPRESS).