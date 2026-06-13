Ambiente

Il Sile, il fiume di risorgiva più lungo d’Europa, un patrimonio unico da preservare

Il Sile, un ecosistema unico dove storia, natura e acqua cristallina convivono in equilibrio fragile.

di Gianluca Pascutti - 13 Giugno 2026

Il Sile è un tipico fiume di risorgiva, non nasce da una montagna, ma da un sistema di polle cristalline alimentate dalle infiltrazioni delle Prealpi. L’acqua emerge già filtrata, pura, a temperatura costante. Questa caratteristica lo rende un ecosistema stabile e ricco, studiato in idrologia come esempio di equilibrio naturale. La sua portata regolare ha favorito per secoli attività agricole, mulini e vie di comunicazione interne.

Storia e ruolo nel territorio

Fin dall’epoca romana il Sile è stato una via strategica di trasporto. Nel Medioevo divenne una delle arterie commerciali della Serenissima, che lo utilizzò per collegare Treviso alla laguna. La Repubblica di Venezia ne regolò il corso con deviazioni e opere idrauliche, tra cui il celebre Taglio del Sile del XVII secolo, pensato per proteggere la laguna dall’interrimento. Il fiume ha segnato anche la storia industriale del Novecento, ospitando opifici, concerie e attività artigianali poi riconvertite con la nascita del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, oggi uno dei corridoi verdi più importanti del Nordest.

Caratteristiche idrologiche e climatiche

Il Sile mantiene una temperatura costante tra 10 e 12 °C per gran parte dell’anno, grazie alla sua origine di risorgiva. Questo lo rende meno sensibile alle variazioni stagionali e particolarmente adatto alla vita di specie delicate. Il clima della zona è tipicamente temperato umido, con inverni miti e estati calde ma mitigate dalla presenza dell’acqua. Le nebbie autunnali, frequenti nella pianura veneta, creano un microclima ideale per anfibi e uccelli acquatici.

Fauna e biodiversità

Il Sile ospita una delle comunità faunistiche più ricche del Veneto. Tra le specie più rappresentative troviamo il martin pescatore, l’airone cenerino, la nitticora e il tarabusino. Le rive sono popolate da nutrie, ricci, volpi e da una grande varietà di insetti. La vegetazione è dominata da canneti, salici bianchi, ontani e ninfee, che creano un habitat perfetto per la riproduzione di molte specie.

Pesci e ambiente fluviale

Le acque limpide e ossigenate del Sile ospitano pesci tipici dei corsi di risorgiva, trota fario, trota iridea, luccio, persico reale, tinca, carpa e cavedano. In alcune zone sono presenti anche anguille e siluri, introdotti in epoche più recenti. La costanza della temperatura favorisce la riproduzione di specie pregiate, rendendo il fiume un punto di riferimento per la pesca sportiva regolamentata.

Navigabilità e turismo lento

Il Sile è navigabile per lunghi tratti, soprattutto tra Treviso, Casier, Casale sul Sile e la laguna. Le sue acque calme lo rendono perfetto per kayak, sup, houseboat e cicloturismo lungo la Greenway che costeggia il fiume. La navigazione è regolata per proteggere l’ecosistema, ma resta una delle esperienze più suggestive del Veneto, grazie ai paesaggi silenziosi, ai mulini restaurati e alle ville venete che punteggiano le rive.

Un patrimonio naturale da preservare

Il Sile è un laboratorio vivente di equilibrio ecologico. La sua origine di risorgiva, la biodiversità e il legame storico con Venezia lo rendono un fiume unico in Europa. Proteggerlo significa tutelare un ecosistema raro, ma anche una parte fondamentale dell’identità veneta.