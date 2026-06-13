Politica

Vannacci apre la convention: “Siamo feccia e fieri di esserlo”. E “A Meloni risponderò quando mi interpellerà”

Attraverso le parole del suo leader, Futuro Nazionale ha annunciato il raggiungimento di quota 100mila iscritti in tutta Italia

di Angelo Vitale - 13 Giugno 2026

Nasce Futuro Nazionale: Vannacci apre la convention a Roma tra orgoglio e “strappo” dai partiti.

Vannacci, l’assemblea costituente

Prima assemblea costituente a Roma per il nuovo soggetto politico guidato dall’ex generale. Dal palco dell’Auditorium della Conciliazione, a pochi passi da Piazza San Pietro, il leader di Futuro Nazionale ha dato il via ai lavori con un discorso dai toni netti e di forte rottura rispetto al panorama politico tradizionale.

Il discorso dal palco: “Fierissimi di essere i figli di nessuno”

Davanti a una scenografia dominata dal colore blu, con il logo del movimento affiancato dall’immagine del Colosseo, Roberto Vannacci ha aperto l’evento rivendicando l’identità e il posizionamento della sua neonata forza politica.

Dal leader, parole inequivocabili per definire il gruppo dirigente e la base del partito. “Noi rappresentiamo lo scarto e la feccia e siamo orgogliosi di esserlo. In Parlamento siamo una sporca dozzina, qui siamo i figli di nessuno e fierissimi di esserlo”.

La convention di Vannacci rappresenta il primo vero debutto organizzativo per la formazione politica, fondata ufficialmente a febbraio, a pochissimi giorni di distanza dall’addio definitivo del generale dalla Lega.

I numeri della Costituente e la struttura del partito

I lavori della Costituente, che proseguiranno fino a domani con la relazione conclusiva affidata allo stesso Vannacci, hanno l’obiettivo prioritario di dare una struttura organica e gerarchica al movimento attraverso l’istituzione di un’Assemblea nazionale e di un Esecutivo nazionale.

I dettagli organizzativi della due giorni romana fotografano le dimensioni attuali del progetto politico

Gli iscritti

Attraverso le parole del suo leader, Futuro Nazionale ha annunciato il raggiungimento di quota 100mila iscritti in tutta Italia.

I delegati

Sono oltre 1.500 i delegati locali arrivati nella Capitale per intervenire durante la prima giornata di dibattito.

La pattuglia parlamentare

Domani la parola passerà ai deputati del movimento. Si tratta in tutto di 8 parlamentari (la “sporca dozzina” citata nel discorso d’apertura complessiva dei rappresentanti), ex esponenti fuoriusciti dalle fila di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia.

A Meloni: “Rispondo quando mi interpellerà”

“Non ho risposto al presidente del Consiglio perché se avrà una domanda da farmi, me la fa direttamente e avrò il piacere di risponderle. A Meloni risponderò quando mi interpellerà”. Così il leader di Futuro nazionale, Roberto Vannacci, nella conferenza stampa durante la convention del suo partito.