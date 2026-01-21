Freni verso la Consob ma è scontro in maggioranza

Abbonati
Fi non vuole un politico, la Lega spinge e Fdi sfoglia la margherita
Federico Freni viaggia verso la presidenza della Consob. Prima, però, ha da dribblare il “niet” di Forza Italia. Sull’autorità di vigilanza in Borsa a Milano si consuma un nuovo round dello scontro tra i due soci di minoranza della compagine di governo. La Lega spinge forte per la nomina del sottosegretario al Mef. Gli azzurri, invece, preferirebbero una nomina di natura tecnica. È una questione, stando a quanto ha spiegato a Sky Tg24 il portavoce Raffaele Nevi, che esula da ogni valutazione personale: “Segnalo solamente che non ci ha mai convinto la designazione di un politico alla Consob. Noi rimaniamo su questa posizione”.
Dall’altra parte, invece, Freni gode dell’appoggio del vicepremier Matteo Salvini: “Mi farebbe piacere perché è un bravissimo sottosegretario all’Economia”. Da Lupi, leader di Noi Moderati, un appello a risolvere la querelle: “Il sottosegretario Federico Freni è una persona stimata ed ha un profilo autorevole che racchiude qualità e competenza e sarebbe un’ottima scelta per la guida della Consob. Fare politica o ricoprire un ruolo istituzionale non può e non deve essere un limite. Evitiamo veti pregiudiziali”. La palla è nel campo di Fratelli d’Italia. Che sfoglia la margherita, con Marco Osnato che ad Affaritaliani dice: “Freni è una persona che ha tutte le caratteristiche per svolgere quel ruolo ma allo stesso tempo è una pedina importante nello scacchiere del Mef”. Un rimpastino, in questo momento, non farebbe bene (forse) a nessuno.