Cronaca

Furto nella villa di Zaniolo a Udine

Colpo nella notte a Udine. Svaligiata la villa del calciatore Zaniolo mentre era fuori città con la famiglia

di Marzio Amoroso - 20 Aprile 2026

La casa di Nicolò Zaniolo, situata in una zona residenziale tranquilla della provincia di Udine, è stata presa di mira da una banda di ladri nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 aprile. L’episodio è avvenuto mentre il calciatore era fuori città insieme alla famiglia, circostanza che ha reso l’abitazione un bersaglio facile per chi aveva pianificato il colpo. L’ingresso dei malviventi sarebbe avvenuto in un momento in cui la zona era completamente silenziosa, un dettaglio che fa pensare a un’azione studiata con attenzione.

L’assenza del calciatore e la dinamica del colpo

Zaniolo aveva lasciato Udine dopo gli impegni sportivi del weekend per trascorrere alcune ore di riposo con la moglie e i figli. La sua assenza non era un segreto, e questo potrebbe aver facilitato il lavoro dei ladri, che avrebbero monitorato i movimenti della famiglia prima di agire. Una volta entrati, avrebbero puntato a oggetti facilmente trasportabili e di valore, con particolare attenzione agli accessori di lusso presenti in casa. Al momento non risultano dettagli ufficiali sull’entità del bottino, ma la dinamica suggerisce un furto mirato più che un’azione improvvisata.

La reazione durissima di Zaniolo sui social

La notizia è esplosa quando Zaniolo ha pubblicato alcune storie su Instagram, rivolgendosi direttamente ai responsabili. Il tono è stato immediatamente riconoscibile: rabbia, ironia e una punta di sfida. Il calciatore ha sottolineato che i ladri hanno agito sapendo che lui non era in casa e ha aggiunto che, se avessero voluto qualche borsa, avrebbe potuto regalarla senza bisogno di un’effrazione. In un secondo messaggio ha ribadito che avrebbe preferito essere presente, lasciando intendere che la situazione sarebbe stata molto diversa.

Un episodio che si inserisce in un trend preoccupante

Il furto nella villa di Zaniolo non è un caso isolato. Negli ultimi anni le abitazioni dei calciatori sono diventate un obiettivo ricorrente per gruppi specializzati, attratti da beni di lusso e orologi di grande valore. Anche in questo caso emergono elementi tipici, assenza programmata, zona residenziale tranquilla, colpo rapido e mirato. Le indagini sono in corso, ma al momento non risultano sviluppi ufficiali né sospetti identificati.