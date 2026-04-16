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Udine, campane spente, la Chiesa arretra e chiama prudenza ciò che sa di resa

L’Arcidiocesi impone il silenzio notturno e irrigidisce le regole sulle esequie, tra divieti e retromarce mascherate da prudenza

di Gianluca Pascutti - 16 Aprile 2026

La Chiesa di Udine fa un passo indietro. Anzi, un passo e mezzo. Dal 19 aprile, terza domenica di Pasqua, nell’Arcidiocesi non si sentiranno più i rintocchi notturni, l’arcivescovo Riccardo Lamba ha firmato un decreto che impone il silenzio delle campane dalle 21 alle 7. Una sorta di coprifuoco acustico, con qualche deroga concessa solo alle tradizioni più antiche, come se fossero reliquie da maneggiare con cautela.

Per chi suona la campana

Il provvedimento arriva dopo lunghe consultazioni interne, dettaglio non irrilevante, su pressione di parte del clero udinese, evidentemente stanco di essere accusato di disturbare il sonno dei fedeli. Il decreto mette ordine a orari, durate e rare eccezioni, nel tentativo dichiarato di “conciliare tradizione e contesto sociale”. Tradotto: adattarsi, volenti o nolenti, a un mondo che non tollera più nemmeno un rintocco fuori orario.

Le ceneri del peccato

Non basta. In parallelo è stato diffuso un secondo decreto sulle esequie cristiane, che aggiorna la nota pastorale del 2021 “Credo la risurrezione di questa carne”. Qui la linea è ancora più netta, la Chiesa friulana ribadisce che non ha nulla contro la cremazione, purché le ceneri restino rigorosamente in cimitero. Niente salotti, niente urne in casa, niente dispersioni, niente oggetti commemorativi. Se qualcuno insiste, il messaggio è chiaro, i preti possono rifiutarsi di celebrare le esequie. Lo conferma mons. Loris Della Pietra, che sottolinea come certe scelte “negano il significato cristiano del corpo”. Tra le novità, spunta anche la possibilità per laici formati e autorizzati dal vescovo di guidare la preghiera al momento della deposizione dell’urna. Un compito che un tempo sarebbe stato impensabile delegare, ma che oggi diventa improvvisamente praticabile, forse per necessità più che per convinzione.