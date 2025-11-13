Sport

Con Gasperini alla Roma la parola scudetto non è più tabù

"Liberi di sognare", dice al Tg1 il tecnico che prenota Zirkzee per gennaio

di Giovanni Vasso - 13 Novembre 2025

Liberi di sognare con Gasperini: la Roma è in vetta alla classifica e la parola “scudetto” non è più tabù. Certo, è ancora presto. Sicuro, alla squadra mancano ancora un paio di interpreti (a cominciare da un puntero affidabile e prolifico), ma a Trigoria c’è aria di grandezza. O, quantomeno, c’è la speranza di poter tornare a recitare un ruolo da protagonisti nel campionato. Il tecnico Gian Piero Gasperini, intervistato al Tg1, non ha posto limiti ai sogni dei tifosi: “Liberi di sognare”.

Gasperini, la Roma, i tifosi e il sogno scudetto

L’allenatore ha spiegato: “Tutti sono liberi di sognare. Speriamo che il risveglio sia positivo, però intanto godiamoci questo momento”. Quindi ha proseguito: “Se è importante crederci? Quello sicuramente, perché la squadra, con il suo atteggiamento e il suo comportamento, ci crede in ogni partita. Però siamo solamente all’inizio: già quando fai un bel sogno è qualcosa di buono”. Scudetto, per la Roma di Gasp, non è un tabù ma neppure un destino già scritto: “Abbiamo fatto un ottimo lavoro all’inizio, ora stiamo raccogliendo buoni frutti ma siamo consapevoli delle difficoltà del campionato”.

Occhio al mercato

A gennaio toccherà alla società. I Friedkin già sanno che Gasperini, per la sua Roma e per far restare i tifosi nel magico sogno dello scudetto, ha le idee chiare. E vuole Zirkzee. Non è impossibile un ritorno in Italia del bomber olandese sbocciato al Bologna. Allo United, per lui, le cose non sembrano andare nel migliore dei modi. Il tecnico piemontese però non si sbilancia: “Come vale sempre per tutte le squadre, si deciderà sul momento”. Intanto, però, Gasp loda i tifosi senza ruffianerie: “Col tempo ci si conquista l’uno con l’altro, ci si conosce e ci si apprezza ogni giorno di più. Non è una cosa che si può ottenere baciando la maglia o andando sotto la curva”.