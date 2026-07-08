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Geopolitica, tecnologie e sicurezza, a Roma la Conferenza di Med-Or

di Italpress - 8 Luglio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta a Roma, presso il Nazionale Spazio Eventi, la conferenza internazionale “Geopolitica, tecnologie e sicurezza: sfide e prospettive per l’Italia”, organizzata da Med-Or Italian Foundation in collaborazione con la Luiss School of Government. L’iniziativa si inserisce nelle attività del progetto di ricerca “Geopolitica, tecnologie e sicurezza nel Mediterraneo. Evoluzione e sfide alla sicurezza globale nel Mediterraneo Allargato, tra competizione geopolitica e rivoluzione tecnologica. Quali prospettive per l’Italia?”, sviluppato nell’ambito del bando “Geopolitica e tecnologia”, promosso dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CSF.

La conferenza ha rappresentato un momento di confronto tra esperti ed esponenti del mondo accademico, istituzionale e industriale sui principali temi emersi nel corso delle attività di ricerca, con particolare attenzione alle sfide poste dalla competizione geopolitica, dall’innovazione tecnologica, dalla sicurezza energetica e dalle minacce non convenzionali nel Mediterraneo.

L’evento si è articolato in due tavole rotonde. La prima, dedicata al tema “Connettività, tecnologia, energia e sicurezza: il Mediterraneo frontiera globale”, è stata moderata da Ginevra Leganza e ha visto gli interventi di Hoda A. Al Khzaimi, Director of Center of Cyber Security at the New York University Abu Dhabi; Giuseppe Calabrò, Consigliere per la Sicurezza Energetica del Ministro della Difesa e Professore Ordinario presso l’Università degli Studi della Tuscia; Mohamed Ali Chihi, Executive Director del Global Institute for Strategic Research (GISR) di Doha; Stefano Del Col, Direttore del Segretariato del Consiglio Supremo di Difesa presso la Presidenza della Repubblica Italiana; e Gaetano Quagliariello, Dean della Luiss School of Government.

La seconda tavola rotonda, “Il peso della geopolitica: tra conflitti e competizione tecnologica. Quali prospettive per il Sistema Paese”, è stata moderata da Roberto Napoletano e ha registrato la partecipazione di Enrico Bagnasco, Presidente di Confindustria Assafrica e Mediterraneo e Amministratore Delegato di Sparkle; Nunzia Ciardi, Vicedirettore dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Francesco Macrì, Presidente di Leonardo; e Biagio Mazzotta, Presidente di Fincantieri. I lavori sono stati conclusi da Marco Minniti, Presidente di Med-Or Italian Foundation.

La Conferenza, principale evento pubblico del progetto, intende contribuire alla diffusione dei risultati della ricerca, che confluiranno in una pubblicazione scientifica conclusiva, la cui presentazione è prevista a novembre a Milano.

-foto mec/Italpress –

(ITALPRESS).