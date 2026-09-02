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George Clooney a Venezia 83: “Usa guidati da persone incapaci, con voto midterm spero si torni alla normalità” / Video

di Italpress - 2 Settembre 2026

VENEZIA (ITALPRESS) – “Non è facile vivere in un Paese che è guidato dalle persone meno capaci di farlo. A novembre ci saranno le elezioni di midterm che saranno sicuramente un momento per tirare le somme e se va tutto bene torneremo a una situazione di maggiore normalità”. Lo ha detto al Lido George Clooney, che stasera riceverà il Leone d’Oro alla Carriera, in occasione della serata inaugurale dell’83^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. L’attore si dice fiducioso che le elezioni di novembre “dovrebbero ristabilire un sistema di controlli e contrappesi” e “poi nel 2028 assisteremo a un graduale ritorno alla normalità”.

