Gigio Donnarumma miglior portiere del mondo 2025: l’annata da record

Il titolo di Best FIFA Men’s Goalkeeper 2025 che corona una stagione eccellente

di Dave Hill Cirio - 16 Dicembre 2025

Gianluigi Donnarumma è ufficialmente il miglior portiere del mondo del 2025 secondo la FIFA Best Awards. Il riconoscimento conferma il 26enne italiano tra i portieri più influenti del calcio mondiale. La cerimonia di premiazione si è svolta oggi e ha consacrato Donnarumma nell’Olimpo dei migliori del ruolo.

Il premio FIFA

La FIFA ha assegnato a Donnarumma il titolo di Best FIFA Men’s Goalkeeper 2025, onorando le prestazioni dell’ultimo anno solare. Il premio è il riconoscimento più prestigioso per un portiere, scelto attraverso votazioni che coinvolgono capitani di nazionali, tecnici, giornalisti e tifosi.

Una stagione da protagonista

La vittoria del Best FIFA corona un anno eccezionale per Donnarumma. Nella stagione 2024‑25 ha giocato un ruolo chiave nella storica affermazione in Champions League con il Paris Saint‑Germain, contribuendo ai successi anche in Ligue 1 e nelle coppe nazionali.

In estate il portiere ha lasciato Parigi per accasarsi al Manchester City con un contratto pluriennale, dove continua a esprimere un rendimento ai massimi livelli sotto la guida di Pep Guardiola.

Un palmares internazionale

Donnarumma ha già nel suo palmarès il Trofeo Yashin, assegnato al miglior portiere della stagione, che aveva vinto nella cerimonia del Pallone d’Oro 2025 a Parigi, stesso anno della vittoria in Champions con il PSG. È uno dei pochi portieri ad aver conquistato il riconoscimento più di una volta nella storia recente del calcio.

La sua carriera, iniziata nelle giovanili del Milan, lo ha visto emergere rapidamente come uno dei talenti più promettenti del ruolo. Successivamente ha vestito la maglia del PSG, con cui ha raggiunto traguardi storici, prima di approdare in Premier League con il Manchester City.

Le reazioni e le dichiarazioni

Al momento del conferimento del premio Donnarumma ha espresso grande soddisfazione: ha definito l’onorificenza “un grande onore” e uno stimolo a continuare a migliorarsi. Ha ringraziato compagni, allenatori e tifosi per il supporto costante durante l’anno.

Una vittoria di Donnarumma celebrata anche dai media internazionali, che sottolineano come la sua stagione sia stata caratterizzata da prestazioni costanti e decisive nei momenti più importanti delle partite.

Il significato del premio per il calcio italiano

Il riconoscimento alla FIFA Best Awards rappresenta un motivo di orgoglio per il calcio italiano. Donnarumma non è solo considerato uno dei migliori portieri del mondo, ma anche un simbolo della continuità italiana nel ruolo, capace di competere ai massimi livelli contro colleghi di altissimo calibro provenienti da Campionati europei e competizioni internazionali.

Le sue prospettive future

Con il Best FIFA Men’s Goalkeeper 2025 in bacheca, Donnarumma punta ora a consolidare la sua leadership nel Manchester City, club che guarda ai massimi obiettivi nazionali e continentali, e a mantenere il proprio status di riferimento anche nella nazionale italiana, in vista dei prossimi appuntamenti internazionali.

