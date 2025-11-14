Attualità

Giovane cade da un b&b a Roma e muore: arrestato il suo coinquilino

L'ipotesi investigativa: una lite, poi la spinta fatale dal terzo piano

di Giorgio Brescia - 14 Novembre 2025

Un ragazzo di 27 anni è morto dopo essere precipitato da un b&b al terzo piano di un palazzo nel quartiere Monteverde a Roma

Nella tarda serata di ieri, a Roma nel quartiere Monteverde, un grave episodio di violenza sfociato in omicidio all’interno di un b&b di via di San Calepodio: un giovane cade dal terzo piano e muore.

Un giovane cade dal terzo piano: per gli inquirenti è omicidio

Questa l’ipotesi investigativa sul fatto. Un giovane di 27 anni è precipitato dal balcone del terzo piano della struttura ricettiva, morendo sul colpo dopo una caduta di circa 12 metri.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Pietro e quelli della settima sezione del Nucleo investigativo. Questi ultimi hanno arrestato un altro giovane di 25 anni, che si trovava nella stessa stanza con la vittima al momento dell’incidente. Il 25enne è stato accusato di omicidio e trattato in carcere in attesa dell’udienza di convalida prevista per i prossimi giorni.

Le indagini a Roma

Le indagini sono ancora in corso e mirano ad accertare nei dettagli la dinamica della tragedia, in particolare per chiarire le ragioni del litigio avvenuto poco prima della caduta , anche secondo le testimonianze dei vicini del quartiere.

Dai primi accertamenti è emerso che entrambi i giovani avevano affittato insieme una stanza nel B&B e lavoravano come commessi nella zona centrale di Roma. Entrambi sono fidanzati, ma le loro compagne non erano presenti durante l’accaduto. È stato inoltre trovato un quantitativo di hashish nell’appartamento, un elemento che gli inquirenti stanno analizzando per contestualizzarlo nel quadro delle indagini.

Una lite prima della caduta dal b&b?

La versione preliminare ipotizza che la lite tra i due abbia portato a un gesto violento da parte del 25enne, che avrebbe spinto la vittima fuori dal balcone, causando la caduta mortale. Tuttavia, la Procura e i carabinieri continuano a raccogliere testimonianze per dimostrare, confermare o smentire questa ricostruzione e capire con esattezza cosa sia successo.

Leggi anche Notte hard e horror in un b&b di Rodigo