Attualità

Tullio De Piscopo, 80 anni: il ritmo non invecchia

Da Napoli alla scena internazionale, un contaminatore di generi e linguaggi musicali

di Dave Hill Cirio - 23 Febbraio 2026

Tullio De Piscopo festeggia 80 anni e il mondo della musica gli rende omaggio. Il celebre batterista e polistrumentista ha commentato l’anniversario con orgoglio e gratitudine sui social. E ha definito la musica “un destino più che una professione”.

La sua carriera attraversa oltre cinque decenni di innovazione sonora. La stampa italiana e internazionale celebra il suo contributo unico alla musica.

Da Napoli alla scena internazionale

Nel giorno del suo ottantesimo compleanno De Piscopo ha ricordato gli inizi tra Napoli e gli studi di registrazione milanesi. Ha poi ringraziato il pubblico e gli artisti con cui ha collaborato. E ha detto che il tempo non placa la sua curiosità musicale.

Una carriera oltre i confini musicali

Tullio De Piscopo non è stato solo un batterista, ma un vero catalizzatore di linguaggi musicali. Negli anni Settanta, il suo drumming ha rotto i confini tra i generi, fondendo il rigore del jazz con l’istinto del funk e la potenza del rock.

La sua bacchetta ha firmato capolavori della musica leggera e della fusion, collaborando con giganti come Astor Piazzolla (nel celebre album Libertango) e Pino Daniele, per il quale ha creato il ritmo iconico del “neapolitan power”.

Con il suo Jazz Group, De Piscopo ha trasformato la batteria da strumento di accompagnamento a protagonista assoluta, imponendo una tecnica funambolica e una presenza scenica magnetica.

Il suo hit, le sue collaborazioni

Tra i suoi brani più noti, Stop Bajon (Primavera), che resta un classico radiofonico. Ha suonato con artisti come Lucio Dalla, Fabrizio De André e altri giganti della musica.

L’eredità culturale

De Piscopo ha contribuito a definire un suono che miscela ritmi mediterranei e groove internazionali. La sua influenza, ancora presente nella scena jazz italiana e in molti generi ibridi. Nella storia della musica, riconosciuto il suo ruolo nella diffusione del beat italiano all’estero.