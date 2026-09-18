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Gli eventi sono sempre più decisivi per il turismo, arriva il rating per misurarne l’efficacia

di Italpress - 18 Settembre 2026

SASSARI (ITALPRES) – Il turismo culturale in Italia si conferma un asset economico di primo piano e gli eventi ne rappresentano oggi una delle leve più dinamiche. Secondo le indagini dell‘Osservatorio sull’Economia del Turismo delle Camere di Commercio di Unioncamere-Isnart, nel 2025 circa il 10% dei turisti ha scelto la destinazione principalmente per partecipare a una manifestazione, in particolare di carattere culturale e folkloristico. Chi viaggia per assistere a questi appuntamenti spende mediamente 107 euro al giorno, al netto delle spese di viaggio e alloggio, contro i 96 euro del turista medio in Italia nel 2025: una spesa che sale a 109 euro tra i visitatori stranieri e raggiunge i 121 euro tra il pubblico maturo, i cosiddetti “Baby Boomers”.

Il patrimonio artistico e monumentale si conferma inoltre una componente importante dell’esperienza di soggiorno, indicata da oltre l’84% di questi turisti, mentre il 32% segnala tra le motivazioni di viaggio anche iniziative legate alle tradizioni e alla cultura locale, con una spesa sul territorio superiore dell’11% rispetto alla media.

Numeri che, secondo il Sistema camerale, non possono restare un dato isolato, ma devono diventare la base di una politica strutturata. Questi alcuni degli elementi emersi dal Mirabilia Day “Dagli eventi alla politica degli eventi”, organizzato il 17 e 18 settembre a Sassari e Alghero, che ha riunito le Camere di commercio aderenti al progetto Mirabilia in un confronto pensato come laboratorio nazionale.

L’obiettivo era mettere a sistema esperienze diverse, provenienti da territori distanti tra loro ma accomunate da una stessa evoluzione: gli eventi culturali non sono più considerati singolarmente, come iniziative a sé stanti, ma come veri asset di sviluppo territoriale. È il passaggio dalla promozione del singolo evento alla costruzione di una politica degli eventi strutturata e replicabile.

Loretta Credaro, Presidente Isnart (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche e Culturali): “Quando è parte di una strategia territoriale, un evento genera economia, rafforza l’identità della destinazione, valorizza il patrimonio locale e contribuisce a distribuire i flussi turistici nello spazio e nel tempo. I dati lo confermano: il 32% dei turisti degli eventi viaggia per manifestazioni legate a tradizioni e cultura locale e la loro spesa sul territorio è mediamente superiore dell’11% rispetto a quella del turista medio. Ecco perché è fondamentale costruire una vera e propria politica degli eventi e misurarne con rigore sostenibilità e ricadute: non a caso Isnart ha presentato, ‘Destinazione’, un modello per valutare, qualificare e valorizzare gli eventi territoriali come generatori di attrattività turistica”.

Giuseppe Tripoli, Segretario Generale Unioncamere: “Il turismo è un motore fondamentale dell’economia italiana: genera complessivamente oltre 200 miliardi di euro, pari al 9,6% del PIL, e dà lavoro a quasi un italiano su sette. Numeri importanti, che possono crescere ancora, contribuendo a creare sviluppo e nuove opportunità anche nei territori che oggi sono meno presenti nei grandi circuiti turistici. Per cogliere questo potenziale occorre puntare su un’offerta sempre più qualificata e tematica, capace di intercettare i diversi interessi e bisogni dei viaggiatori, valorizzando le specificità dei territori attraverso brand riconoscibili e strategie di marketing mirate. È questa la direzione nella quale si muove la rete Mirabilia: fare dei territori che ospitano i patrimoni UNESCO meno frequentati il punto di partenza per costruire intorno ad essi un sistema integrato di valorizzazione turistica, mettendo in rete territori, imprese e competenze e promuovendo un’offerta organizzata, coordinata e capace di generare valore diffuso”.

Se gli eventi diventano parte di una politica di sviluppo, è dunque necessario poterne misurare l’impatto e il ritorno economico. È a questo scopo che Isnart ha creato Destinazione, il disciplinare nazionale che permette alle Camere di commercio di valutare e valorizzare gli eventi in chiave turistica, individuando quelli capaci di generare attrattività, identità e sviluppo per i territori. Il cuore del modello è InVITE – Indice di Valore e Impatto Turistico dell’Evento, che misura sia l’attrattività e l’impatto turistico, sia il livello di integrazione e la capacità del territorio.

La misurazione diventa così uno strumento all’interno di una strategia più ampia, che punta a trasformare il patrimonio culturale e gli eventi in una leva stabile di attrattività e sviluppo territoriale. Una prospettiva nella quale il Sistema camerale può svolgere un ruolo di raccordo tra esperienze locali, competenze e modelli di valorizzazione.

Questa logica di sistema trova una delle sue applicazioni più significative nell’esperienza della Camera di commercio del Nord Sardegna, che non si è limitata a sostenere singole manifestazioni, ma ha costruito con Salude & Trigu un vero e proprio network di eventi. Una logica di sistema che segna il passaggio dal semplice “cartellone” di appuntamenti alla governance di una rete strutturata, capace di generare un calendario coordinato di iniziative per il Nord Sardegna.

Stefano Visconti, Presidente Camera di commercio del Nord Sardegna: “Il Nord Sardegna ha tutte le carte in regola per affermarsi come destinazione turistica d’eccellenza in ogni periodo dell’anno. Per raggiungere questo obiettivo è fondamentale puntare sul sistema rete degli eventi, uno strumento strategico capace di valorizzare le nostre tradizioni e creare reali opportunità per le imprese del territorio. Iniziative come Salude & Trigu dimostrano come la sinergia tra cultura, identità e promozione possa fare la differenza per destagionalizzare i flussi. Stiamo costruendo con i principali enti e soggetti del territorio una nuova stagione turistica e al tempo stesso una vera e propria destinazione, sostenibile e autentica, capace di mettere al centro lo straordinario patrimonio naturalistico e storico del Nord Sardegna, offrendo un’esperienza integrata unica”.

Il racconto delle esperienze presentate a Sassari dimostra che non esiste un solo modello di evento di successo, ma che può esistere una metodologia comune per valorizzarli. Nel corso del convegno si sono confrontate realtà molto diverse tra loro come la Discesa dei Candelieri (Camera di commercio del Nord Sardegna), il Palio di Siena (Camera di commercio Arezzo-Siena), il GIO Festival – Giordano International Opera Festival (Camera di commercio di Foggia), Tocatì – Festival Internazionale dei Giochi in Strada (Camera di commercio di Verona).

A queste si sono affiancate alcune significative esperienze provenienti dai territori della rete Mirabilia, tra cui il Festivalfilosofia di Modena, Carpi e Sassuolo, Matera Capitale Europea della Cultura e i progetti dedicati alla Transumanza e al cineturismo.

Angelo Tortorelli, Consigliere Isnart per il Progetto Speciale Mirabilia: “Mirabilia è la dimostrazione che il patrimonio Unesco, gli eventi e lo sviluppo turistico possono camminare insieme: la nostra rete nazionale serve proprio a mettere in circolo modelli e competenze tra territori diversi, trasformando le buone pratiche locali in strumenti replicabili”.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).